Раді пропонують розділити посади мера Києва, голови КМДА і очільника Київради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У столицю хочуть повернути районні ради

В парламенті зареєстровано проект закону № 8420 про столицю України - місто Київ, яким пропонується комплексно врегулювати питання щодо правового статусу Києва та особливостей місцевого самоврядування.

Авторами законопроекту є народні депутати Оксана Сироїд, Дмитро Білоцерковець, Марія Матіос, Любомир Зубик, Олег Лаврик, Тетяна Острікова, Роман Семенуха, Ірина Суслова, Сергій Алєксєєв, Олена Сотник.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається: «Відповідно до частини третьої статті 133 Конституції України місто Київ має спеціальний статус, який визначається законами України. Особливості здійснення місцевого самоврядування (частина друга статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») та виконавчої влади (частина четверта статті 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації») у місті Києві визначаються окремими законами України. Проте наразі, спеціальний статус полягає у тому, що Київ залишається єдиним містом в Україні, де немає місцевого самоврядування».

Автори проекту закону зазначають, що наразі виконавчий органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади; голова Київської міської державної адміністрації призначається президентом України в порядку, визначеному Конституцією та законами України. «Відповідно, створюється парадоксальна ситуація, що головою виконавчого органу Київської міської ради є особа, яку призначає президент України, а київський міський голова, якого обирає громада, позбавлений можливості будь-яким чином впливати на процеси у місті. Громада обирає міського голову без будь-яких повноважень, а Київська міська рада не може жодним чином впливати на голову Київської міської державної адміністрації і не контролює міський бюджет», - вказується в законопроекті.

Депутати нагадують, що відповідні норми були внесені до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» за часів президенства самоусунутого президента України Віктора Януковича з ціллю централізації влади, знищення місцевого самоврядування в Україні, позбавлення можливості громади впливати на процеси в місті Києві.

Крім того, на думку авторів проекту закону, «іншою нагальною проблемою є ліквідація та неутворення районних в місті Києві рад, що призвело до централізації місцевого самоврядування в місті Києві, зниження ефективності управління містом, віддалення органів місцевого самоврядування від територіальної громади, стало передумовою руйнації Києва та зростання у ньому корупції».

Тому законопроектом, зокрема:

встановлено, що місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється виборною територіальною громадою Київською міською радою та її виконавчим органом – Адміністрацією міста Києва, яку очолює виборний територіальною громадою київський міський голова; також створюються виборні районні ради, з депутатів якої обирається виконавчий орган районної ради, як органи найбільш наближені до громади міста Києва;

визначено правовий статус київського міського голови; розділено посади Київського міського голови, голови Київської міської ради та голови Київської міської державної адміністрації.

«Ухвалення законопроекту сприятиме відновленню цілісної системи місцевого самоврядування в місті Києві шляхом ефективного поновлення права територіальної громади міста Києва здійснювати місцеве самоврядування через розмежування посад Київського міського голови, голови Київської міської ради та голови Київської міської державної адміністрації. Також, впровадженню ефективного місцевого самоврядування сприяє повернення до найнижчою ланки місцевого самоврядування – районних в місті Києві рад, та, відповідно, ліквідація неефективних, керованих з центру, районних державних адміністрацій», - вважають автори проекту.