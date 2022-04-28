Бійці на Донбасі розповіли про вдале «полювання»
На Донеччині та Луганщині тривають бої
Упродовж поточної доби, 28 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев’ять атак ворога. Про це інформує пресслужба ООН.
Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили:
- шість танків,
- одну артилерійську систему,
- 12 одиниць броньованої техніки,
- один автомобіль,
- одну зенітну установку.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, одну крилату ракету та п’ять безпілотних літальних апаратів.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.
Нагадаємо, сьогодні окупанти сильно обстріляли Лисичанськ (фото).
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Напередодні на Донбасі ЗСУ знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки.