Реконструкція Бортницької станції аерації триватиме шість років



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Віталій Кличко повідомив подробиці проекту реконструкції Бортницької станції аерації

Київ розпочинає реалізацію одного з наймасштабніших інфраструктурних проектів в Україні - реконструкцію Бортницької станції аерації. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

«Сьогодні ПрАТ «АК «Київводоканал», як замовник реалізації проекту, оголосив міжнародний тендер на вибір генеральної підрядної організації для виконання будівельних робіт з реконструкції Бортницької станції аерації», – повідомив мер.

Бортницька станція аерації є одним з найбільших комплексів очисних споруд у Східній Європі та єдиною станцією очищення стічних вод у Києві.

Основні цілі проекту, що реалізується за кошти зовнішніх запозичень, - це забезпечення стабільного функціонування очисних споруд Бортницької станції, поліпшення екологічної ситуації в регіоні та поліпшення громадського здоров’я.

Сума кредиту на реалізацію проекту, що надає уряд Японії, складає 108,193 млрд японських єн - це близько 970 мільйонів доларів.

Важливо зазначити, що умови кредитування проекту є вигідними для України. Кредит надають на 40 років під 0,1% річних з пільговим періодом 10 років на оплату тіла кредиту.

За умовами кредиту, 30% від загальної вартості будівельного контракту мають складати товари та послуги, що постачаються з Японії.

«Окрім того, що реконструкція станції позитивно вплине на екологію столиці, ми отримаємо і великі інвестиції в економіку Києва. Адже 70% від загальної суми, яка буде витрачена на проект, «працюватиме» на столицю. Бо реалізація такого проекту - це і нові робочі місця, і завантаження виробничих потужностей вітчизняних підприємств», - наголосив Кличко.

Передбачений термін реалізації проекту реконструкції Бортницької станції аерації – 6 років.

На сьогодні Японське агентство міжнародного співробітництва Джайка, що виступає кредитором від уряду Японії, офіційно погодило всю тендерну документацію.