Як просувається ремонт проспекту Бандери і шляхопроводів на Оболоні (відео)
Ремонтні роботи тривають цілодобово
У Києві триває ремонт на комплексі шляхопроводів на вул. Богатирській (перетин з просп. Оболонським і просп. Бандери). Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Роботи не припиняються навіть вночі.
Наразі тривають демонтажні роботи на шляхопроводах. Йде підготовка до підняття балок для заміни опорних пластин.
А на ділянці проспекту Бандери між вул. Йорданською і просп. Г. Сталінграда завершують оновлення піщано-щебеневої подушки. Про це повідомляє блогер Павло Авдокушин на своїй сторінці у Facebook.
Зверху стелитимуть кілька шарів асфальту.
Нагадаємо, «Київавтодор» розпочав ремонт комплексу шляхопроводів на вул. Богатирській з 27 червня.
Під час робіт замінять асфальтове покриття, заллють нову монолітну плиту, підсилять опори і балки прогонових будов.
Перші відремонтовані споруди планують відкрити до кінця цього року. А з весни 2020-го розпочати роботи на сусідньому боці.
Капітальний ремонт проводиться одночасно з оновленням проспекту Бандери, щоб не обмежувати рух двічі.
Нагадаємо, з 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття.