Як просувається ремонт проспекту Бандери і шляхопроводів на Оболоні (відео)



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Ремонт проспекту Бандери Фото: Київавтодор

Ремонтні роботи тривають цілодобово

У Києві триває ремонт на комплексі шляхопроводів на вул. Богатирській (перетин з просп. Оболонським і просп. Бандери). Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Роботи не припиняються навіть вночі.

Наразі тривають демонтажні роботи на шляхопроводах. Йде підготовка до підняття балок для заміни опорних пластин.

А на ділянці проспекту Бандери між вул. Йорданською і просп. Г. Сталінграда завершують оновлення піщано-щебеневої подушки. Про це повідомляє блогер Павло Авдокушин на своїй сторінці у Facebook.

Зверху стелитимуть кілька шарів асфальту.

Нагадаємо, «Київавтодор» розпочав ремонт комплексу шляхопроводів на вул. Богатирській з 27 червня.

Під час робіт замінять асфальтове покриття, заллють нову монолітну плиту, підсилять опори і балки прогонових будов.

Перші відремонтовані споруди планують відкрити до кінця цього року. А з весни 2020-го розпочати роботи на сусідньому боці.

Капітальний ремонт проводиться одночасно з оновленням проспекту Бандери, щоб не обмежувати рух двічі.

Нагадаємо, з 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття.