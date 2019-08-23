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    Як просувається ремонт проспекту Бандери і шляхопроводів на Оболоні (відео)

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    Ремонт проспекту Бандери - Як просувається ремонт проспекту Бандери і шляхопроводів на Оболоні (відео)
    Ремонт проспекту Бандери
    Фото: Київавтодор

    Ремонтні роботи тривають цілодобово

    У Києві триває ремонт на комплексі шляхопроводів на вул. Богатирській (перетин з просп. Оболонським і просп. Бандери). Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Роботи не припиняються навіть вночі.

    Наразі тривають демонтажні роботи на шляхопроводах. Йде підготовка до підняття балок для заміни опорних пластин.

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    А на ділянці проспекту Бандери між вул. Йорданською і просп. Г. Сталінграда завершують оновлення піщано-щебеневої подушки. Про це повідомляє блогер Павло Авдокушин на своїй сторінці у Facebook.

    Зверху стелитимуть кілька шарів асфальту.

    Нагадаємо, «Київавтодор» розпочав ремонт комплексу шляхопроводів на вул. Богатирській з 27 червня.

    Під час робіт замінять асфальтове покриття, заллють нову монолітну плиту, підсилять опори і балки прогонових будов.

    Перші відремонтовані споруди планують відкрити до кінця цього року. А з весни 2020-го розпочати роботи на сусідньому боці.

    Капітальний ремонт проводиться одночасно з оновленням проспекту Бандери, щоб не обмежувати рух двічі.

    Нагадаємо, з 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття. 

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