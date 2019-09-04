Подільсько-Воскресенський міст звільнено від іржавих тимчасових опор (фото)



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Подільський мостовий перехід після демонтажу тимчасових опор Фото: Дмитро Давтян, Facebook

Роботи завершилися з випередженням графіку

Тимчасові опори арки Подільського мостового переходу демонтовано. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.

«Роботи завершилися напередодні з випередженням графіку майже на місяць. На черзі зрізання тимчасових опор до рівня метропроїзду. Демонтовані також і шпренгелі», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Окрім цього, триває заварювання вікон на арці, встановлення та зварювання консольних плит, герметизація болтових з’єднань.

Нагадаємо, столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко.

21 серпня мер Києва Віталій Кличко показав, як Подільсько-Воскресенський міст звільняють від іржавих тимчасових опор.

Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003 року. А документи щодо планів його будівництва датовані ще 1979 роком. Для завершення будівництва, за оцінками фахівців, потрібно ще понад 6 млрд грн. Довжина мостового переходу від вул. Межигірської до бульвару Перова – більше 10 кілометрів.