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    Подільсько-Воскресенський міст звільнено від іржавих тимчасових опор (фото)

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    <span lang="UK">Подільський мостовий перехід після демонтажу тимчасових опор</span> - Подільсько-Воскресенський міст звільнено від іржавих тимчасових опор (фото)
    Подільський мостовий перехід після демонтажу тимчасових опор
    Фото: Дмитро Давтян, Facebook

    Роботи завершилися з випередженням графіку

    Тимчасові опори арки Подільського мостового переходу демонтовано. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.

    «Роботи завершилися напередодні з випередженням графіку майже на місяць. На черзі зрізання тимчасових опор до рівня метропроїзду. Демонтовані також і шпренгелі», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

    Окрім цього, триває заварювання вікон на арці, встановлення та зварювання консольних плит, герметизація болтових з’єднань.

    Нагадаємо, столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко.

    21 серпня мер Києва Віталій Кличко показав, як Подільсько-Воскресенський міст звільняють від іржавих тимчасових опор

    Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003 року. А документи щодо планів його будівництва датовані ще 1979 роком. Для завершення будівництва, за оцінками фахівців, потрібно ще понад 6 млрд грн. Довжина мостового переходу від вул. Межигірської до бульвару Перова – більше 10 кілометрів.

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