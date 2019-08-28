На станції «Київ-Деміївський» відкриється новий стометровий пішохідний міст



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Будівництво нового мосту на станції «Київ-Деміївський» розпочалося у 2018 році

Новий залізобетонний міст зводиться на місці старого

«Укрзалізниця» завершує будівництво нового пішохідного мосту на станції «Київ-Деміївський». Наразі проводяться оздоблювальні роботи, після чого буде встановлено огородження та облаштовано освітлення. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Новий залізобетонний міст зводиться на місці старого, у якого закінчився термін експлуатації. Він був збудований з рейкової сталі та прослугував пів сторіччя.

Термін експлуатації нового мосту — 50 років, його загальна довжина - 108,15 м, а ширина - 3 м. Відкрити цей об’єкт планується восени цього року.

Роботи з будівництва мосту були розпочаті у 2018 році. У ході будівництва забито 72 палі, забетоновано 11 ростверків опор, встановлено фундаменти та стійки з ригелями для 15 опор, змонтовано 6 прогонових споруд та змонтовано сходи.

Крім того, оновлено станційні залізничні колії, контактну мережу, лінії електропостачання.

Наразі будівельники встановлюють і фарбують перила на прогонових спорудах, проводиться гідроізоляція прогонових споруд та сходів мосту, облаштовуються майданчики біля мосту.