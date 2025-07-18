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Ремонт столичного крематорію. Бюро економічної безпеки упередило розтрату 160 млн грн  

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ремонт столичного крематорію. Бюро економічної безпеки упередило розтрату 160 млн грн  
За інформацією Бюро, під час аналізу тендерної документації фахівці виявили низку порушень
фото: kyiv_map_/Instagram

Компанія, що виграла тендер на проведення ремонту, не мала матеріально-технічної бази та досвіду виконання аналогічних робіт

Аналітики столичного Територіального управління Бюро економічної безпеки виявили порушення у тендері одного з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації на 160 млн грн. Зокрема, у компанії, що виграла тендер, не було матеріально-технічної бази та досвіду виконання аналогічних робіт. Крім того, підприємство завищило ціни на матеріали для ремонту на майже 30 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Бюро економічної безпеки України

«Аналітики ТУ БЕБ Києва під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у тендері на 160 млн грн. Йдеться про проведення ремонту столичного крематорію за кошти, які буди виділені одним з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації», – зазначили у дописі. 

За інформацією Бюро, під час аналізу тендерної документації фахівці виявили низку порушень. Зокрема, у компанії, що виграла тендер, були відсутні необхідна матеріально-технічна база та працівники відповідної кваліфікації з досвідом виконання аналогічних робіт. Окрім цього, підприємство завищило ціни на матеріали для ремонту на майже 30 млн грн.

«Аналітики Бюро скерували на адресу замовника рекомендаційний лист із виявленими ризиками. В результаті комунальне підприємство скасувало процедуру проведення закупівл», – додали в БЕБ. 

Київський крематорій – єдиний крематорій, який є у Києві. Збудований 1975 року поруч із Байковим кладовищем. З 1983 року при крематорії існує колумбарій.

У крематорії є три прощальних зали та шість печей. Щоденнотут  відбувається 20-30 кремацій. Над створенням крематорію працювали архітектори Авраам Мілецький, Ада Рибачук, Володимир Мельниченко.

Київський крематорій збудований у 1975 році. Він розташований поруч із Байковим кладовищем
Київський крематорій збудований у 1975 році. Він розташований поруч із Байковим кладовищем
фото: kyiv_map_/Instagram

Проєкт створення Парку пам'яті, в комплекс якого входив би крематорій, зали прощання, зали для панахид, цивільних і військових почестей, почали розробляти наприкінці 1960-х років. Форпроєкт архітектора Авраама Мілецького передбачав будівництво простої за формою прямокутної будівлі на терасованому схилі Байкового кладовища. Уже в 1968 році за участю Ади Рибачук і Володимира Мельниченка проєкт набув сучасного вигляду – два округлих зали прощання на подіумі, під яким прихований сам крематорій. Мілецьким був розроблений і проєкт Парку пам'яті з водоймою, стіною з рельєфом «Каріатиди Землі» та Вогнем Пам'яті, від якого пізніше відмовилися. У 1974 році проєкт київського крематорію був відзначений Європейським союзом похоронної служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду Олександра Цивінського. Уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського.  Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати кандидатуру Олександра Цивінського. Раніше уряд відхилив пропозицію про його призначення.

До слова, нова премʼєр-міністерка Юлія Свириденко вважає, що відмова уряду призначили обраного голову БЕБ відповідала законам і нормативно-правовим актам. 

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Теги: Київ Бюро економічної безпеки України тендер ремонт

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