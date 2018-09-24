Renault збив на смерть пішохода прямо над підземним переходом (фото, відео)



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Фото: Інформатор ДТП сталася над підземним переходом

Пішохід вибіг на проїжджу частину і потрапив під колеса мікроавтобуса

У понеділок, 24 вересня, в Києві на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП: Renault Master збив чоловіка.

Аварія трапилася близько 4:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, Renault їхав по вулиці Братиславській у бік станції метро «Чернігівська». Навпроти будинку №14 пішохід вибіг на проїжджу частину і потрапив під колеса мікроавтобуса. Все сталося над підземним переходом, який чоловік проігнорував.

Відразу ж після події друзі постраждалого накинулися на водія і намагалися влаштувати самосуд, однак чоловік закрився в своїй машині і чекав поліцейських.

Медикам, які прибули на місце події, залишалося констатувати смерть. На вигляд загиблому 25-30 років.

На місці працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 23 вересня в Києві сталася лобова ДТП з постраждалими: зіткнулися Dacia Logan і Daewoo Lanos.