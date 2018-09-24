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    Renault збив на смерть пішохода прямо над підземним переходом (фото, відео)

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    ДТП сталася над підземним переходом - Renault збив на смерть пішохода прямо над підземним переходом (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    ДТП сталася над підземним переходом

    Пішохід вибіг на проїжджу частину і потрапив під колеса мікроавтобуса

    У понеділок, 24 вересня, в Києві на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП: Renault Master збив чоловіка.

    Аварія трапилася близько 4:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Renault їхав по вулиці Братиславській у бік станції метро «Чернігівська». Навпроти будинку №14 пішохід вибіг на проїжджу частину і потрапив під колеса мікроавтобуса. Все сталося над підземним переходом, який чоловік проігнорував.

    Відразу ж після події друзі постраждалого накинулися на водія і намагалися влаштувати самосуд, однак чоловік закрився в своїй машині і чекав поліцейських.

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    Renault збив на смерть пішохода прямо над підземним переходом (фото, відео)
    Renault збив на смерть пішохода прямо над підземним переходом (фото, відео)
    Renault збив на смерть пішохода прямо над підземним переходом (фото, відео)
    Renault збив на смерть пішохода прямо над підземним переходом (фото, відео)
    Renault збив на смерть пішохода прямо над підземним переходом (фото, відео)
    Renault збив на смерть пішохода прямо над підземним переходом (фото, відео)
    Renault збив на смерть пішохода прямо над підземним переходом (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Медикам, які прибули на місце події, залишалося констатувати смерть. На вигляд загиблому 25-30 років.

    На місці працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, 23 вересня в Києві сталася лобова ДТП з постраждалими: зіткнулися Dacia Logan і Daewoo Lanos.

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