Вагнерґейт: суд зобов'язав Офіс генпрокурора порушити справу проти слідчого ДБР

Раніше Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на Офіс генпрокурора

Представників Офісу генпрокурора на засіданні не було

Печерський суд зобов'язав Офіс генерального внести відомості до ЄРДР та відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР у справі розслідування вагнерґейту. Скаржилися на бездіяльність правоохоронців активісти Руху опору капітуляції.

«16 вересня Печерський районний суд розглянув нашу скаргу на бездіяльність Офісу генерального прокурора у справі вагнерґейту, адже Офіс генпрокурора відмовлявся відкрити провадження щодо бездіяльності Державного бюро розслідування. Сьогодні суддя Волкова зобов'язала Офіс генпрокурора надати заявникам Андрієві Тетеруку, Ігорю Лапіну та Юрію Гудименку витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію їхньої заяви і відкрити кримінальне провадження», – йдеться у повідомленні.

Фото: Рух опору капітуляції

Так, судове засідання мало розпочатися, у четвер, 16 вересня, о 10 ранку, але через те, що суддя затрималася на іншому судовому засіданні, справа почалася слухатися із тригодинним запізненням. Представників Генерального прокурору у залі суду не було, хоча були проінформовані про судове засідання.

Як відомо, 3 вересня заявники подали в Офіс генпрокурора заяву про злочин Державного бюро розслідувань, яке ігнорує ухвалу Шевченківського районного суду, яка зобов'язує почати розслідування за фактом державної зради – зриву представниками влади затримання «вагнерівців». Але у генпрокуратурі не відреагували на заяву. Відтак активісти поскаржилися на бездіяльність органу, яким керує Ірина Венедіктова, до Печерського районного суду.

Нагадаємо, від початку скандалу в Офісі президента Зеленського неодноразово заперечували саме існування операції із захоплення «вагнерівців». Опозиція вимагала створити ТСК для розслідування зриву спецоперації з вересня 2020 року. 19 травня «слуги народу» в парламенті провалили постанову про створення ТСК для розслідування зриву спецоперації із затримання «вагнерівців», яку підтримувала опозиція на чолі з «Європейською солідарністю».

Але утворили іншу ТСК – «З розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, які сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України». Головою комісії призначили «слугу народу» Мар'яну Безуглу, заступником – депутата ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Але і з її роботою виникають проблеми, наприклад, у вересні «слуги народу» та ОПЗЖ не змогли зібратися на засідання ТСК – не вистачило кворуму, аби заслухати представників та експрацівників Офісу генпрокурора, Міноборони та СБУ щодо зриву спецоперації.

Відомо, що парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.

8 вересня розслідування від CNN, підтвердило, що операція з «вагнерівцями» таки була. Того ж дня, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав цей матеріал поширенням «дезінформації від ФСБ».

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведенні цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Нагадаємо, видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.

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