Річниця зникнення Гонгадзе: посольство США звернулося до української влади

Георгій Гонгазде зник 16 вересня 2000 року. 2 листопада за 70 км від Києва було знайдено обезголовлене тіло, в якому друзі і родичі впізнали тіло журналіста

Рівно 21 рік тому Георгій Гонгадзе зник

Посольство США в Україні зробило заяву в річницю зникнення та вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

«З нагоди 21-ї річниці зникнення журналіста Георгія Гонгадзе ми знову підкреслюємо: влада повинна притягнути до відповідальності його вбивць і всіх причетних до його викрадення та вбивства», – відзначили дипломати у Twitter.

Посольство також опублікувало відео з фотоспогадами про Гонгадзе та день його зникнення.

У липні США також закликали Україну забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе.

Зазначимо, на днях вдова Гонгадзе дорікнула Ірині Геращенко за фото з Кучмою. Що відповіла депутатка?

Як відомо, колишній очільник карного розшуку Олексій Пукач просив пом’якшити покарання до 15 років ув'язнення, однак Верховний суд відмовив – тепер вирок неможливо оскаржити.

Нагадаємо, 3 травня США закликали здійснити правосуддя щодо загиблих в Україні журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших. Звернення присвятили Всесвітньому дню свободи преси.

Як відомо, Георгій Гонгазде зник 16 вересня 2000 року. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено обезголовлене тіло, в якому друзі та родичі впізнали тіло журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердило, що це справді тіло Гонгадзе.

Однак лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста та порушила справу за статтею «Навмисне вбивство», а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе.

У 2009 році в Київській області були виявлені останки черепа, які належали зниклому журналісту. Проте мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.