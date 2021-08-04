Де у Києві найбільш забруднене повітря: список локацій

Метеорологи сказали, де в Києві концентрація шкідливих речовин перевищує норму

Упродовж минулого тижня, з 26 по 31 липня, у повітрі Києва зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, зокрема підвищився вміст формальдегіду.Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

«За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у період з 26 по 31 липня у повітрі м. Київ відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК с.д.) за середньодобовим вмістом», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що у столиці норму перевищують:

завислі речовини – у 1,0-1,3 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошин), вулицях Каунаській та Семена Скляренка, площі Перемоги;

оксид вуглецю – у 1,2-1,9 раза на площах Деміївській, Бессарабській, проспекті Перемоги та Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі);

діоксид азоту – у 5,2-5,7 раза на вулиці Семена Скляренка; у 4,0-4,9 раза – на площі Перемоги, вулиці Каунаській, проспекті Перемоги, Бессарабській площі, вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ), Оболонському проспекті, Деміївській площі, бульварі Лесі Українки; у 3,0-3,7 раза – на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксували;

формальдегід – у 5,0-5,3 раза на проспекті Перемоги, вулиці Каунаській та Бессарабській площі 31 липня; у 4,4-4,6 раза – на вулиці Семена Скляренка, площах Перемоги, Деміївській, бульварі Лесі Українки; у 1,7-3,8 раза – на інших постах спостережень.

Усього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії з 26 по 31 липня відібрані та проаналізовані 1560 проб повітря.

Порівняно з попереднім тижнем, у повітрі столиці підвищився вміст формальдегіду; вміст інших домішок майже не змінився.

За прогнозами Українського гідрометцентру, характер погоди на найближчі дні переважно не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері.

Нагадаємо, 4-5 серпня в Києві переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Читайте також: