  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Де у Києві найбільш забруднене повітря: список локацій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Підвищився вміст формальдегіду у повітрі - Де у Києві найбільш забруднене повітря: список локацій
    Підвищився вміст формальдегіду у повітрі

    Метеорологи сказали, де в Києві концентрація шкідливих речовин перевищує норму

    Упродовж минулого тижня, з 26 по 31 липня, у повітрі Києва зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, зокрема підвищився вміст формальдегіду.Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

    «За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у період з 26 по 31 липня у повітрі м. Київ відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК с.д.) за середньодобовим вмістом», – ідеться у повідомленні.

    Зазначається, що у столиці норму перевищують:

    • завислі речовини – у 1,0-1,3 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошин), вулицях Каунаській та Семена Скляренка, площі Перемоги;
    • оксид вуглецю – у 1,2-1,9 раза на площах Деміївській, Бессарабській, проспекті Перемоги та Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі);
    • діоксид азоту – у 5,2-5,7 раза на вулиці Семена Скляренка; у 4,0-4,9 раза – на площі Перемоги, вулиці Каунаській, проспекті Перемоги, Бессарабській площі, вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ), Оболонському проспекті, Деміївській площі, бульварі Лесі Українки; у 3,0-3,7 раза – на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксували;
    • формальдегід – у 5,0-5,3 раза на проспекті Перемоги, вулиці Каунаській та Бессарабській площі 31 липня; у 4,4-4,6 раза – на вулиці Семена Скляренка, площах Перемоги, Деміївській, бульварі Лесі Українки; у 1,7-3,8 раза – на інших постах спостережень.

    Усього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії з 26 по 31 липня відібрані та проаналізовані 1560 проб повітря.

    Порівняно з попереднім тижнем, у повітрі столиці підвищився вміст формальдегіду; вміст інших домішок майже не змінився.

    За прогнозами Українського гідрометцентру, характер погоди на найближчі дні переважно не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері.

    Нагадаємо, 4-5 серпня в Києві переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Читайте також:
    Теги: Київ метро повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Де у Києві найбільш забруднене повітря: список локацій