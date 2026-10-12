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Закупівля дизелю у РФ є найбезсердечнішою зрадою України з боку Трампа – The Atlantic

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Закупівля дизелю у РФ є найбезсердечнішою зрадою України з боку Трампа – The Atlantic
Американська політична діячка Ненсі Пелосі сказала Трампу у 2019 році: «З вами всі дороги ведуть до Путіна»
фото: Getty Images

Економічні аргументи Трампа про допомогу американським фермерам не відповідають дійсності, оскільки США самі є великим експортером пального

Штатний аналітик видання The Atlantic і колишній спічрайтер Джорджа Буша-молодшого Девід Фрум різко розкритикував оголошену Дональдом Трампом угоду з Москвою щодо купівлі дизельного пального. Про це пише «Главком».

На думку експерта, ця домовленість є найобурливішим кроком американського президента проти України, а справжня мета Володимира Путіна – змусити Київ припинити успішні атаки на російські НПЗ.

Фрум підкреслює, що економічні аргументи Трампа про допомогу американським фермерам і далекобійникам не відповідають дійсності, адже США самі є великим експортером пального. Обсяг угоди у 2,25 млн барелів дорівнює лише 16 годинам внутрішнього споживання в Америці, тому цей крок не вплине на світові ціни.

Натомість для Кремля це порятунок: українські безпілотники вже вивели з ладу 43% російських нафтопереробних потужностей, а добовий видобуток нафти в РФ впав з 5,6 млн до 4,1 млн барелів, що змусило Москву заборонити експорт дизелю.

За оцінкою автора, російське пальне є «сиром у мишоловці», адже реалізація угоди руйнує міжнародний санкційний режим і фактично ставить Трампа на бік Кремля. Найбільшою загрозою для України в цій ситуації є ризик втрати розвідувальних даних від США. Переговорники з оточення Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – вже погрожують припинити обмін інформацією, якщо Київ не зупинить удари по російській енергетиці.

При цьому в медіа лунають закиди про зацікавленість оточення Трампа в багатомільярдних угодах з «Лукойлом», хоча представники спецпосланця ці звинувачення відкидають.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано заявив у соціальних мережах, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної.

«Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!», – написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів. Він також назвав хорошою заяву американського президента, хоча вона і стала для нього новиною. Водночас зауважив, що «важливо, щоб це стало частиною реальності».

Глава держави запевнив, що підтримує всі «реальні формати» припинення вогню і припинення війни.

«Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість», – пояснив він.

Після цього РФ, яка схоже, проігнорувала заяву Трампа про енергетичне перемир’я між Україною та РФ, ударила по ТЕЦ-5 в Харкові.

Теги: росія США Дональд Трамп Україна пальне

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