Рятувальна операція на місці обвалу будинку внаслідок обстрілу у Димері триває

Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київську область протягом однієї доби зросла до 14 осіб, серед них – дитина. Ще 40 людей у різних районах області дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Найважча ситуація зафіксована у селищі Димер Вишгородського району. Там унаслідок влучання ворожого безпілотника частково зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку. Наразі відомо про 11 загиблих, серед яких – дитина. Пошуково-рятувальна операція триває.

Під час розбору завалів рятувальники деблокували семирічну дитину та 79-річну жінку – обох передали медикам. Ще семеро мешканців зазнали травм, серед них двоє дітей.

У місті Вишневе Бучанського району ворожий дрон влучив у приміщення супермаркету. Внаслідок удару загинули дві жінки, а кількість постраждалих зросла до 26 осіб, зокрема поранено трьох дітей. Загалом у місті пошкоджено два торговельні заклади та три багатоквартирні будинки.

У Білоцерківському районі внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще семеро зазнали поранень. Зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків, двох торговельних закладів, виробничого приміщення, двох автомобілів та об'єкта енергетичної інфраструктури.

Загалом по Київщині за добу внаслідок атаки пошкоджено 21 об'єкт. На всіх місцях уражень продовжують працювати екстрені та комунальні служби, постраждалим надають медичну та необхідну гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, у Димері, що на Київщині, рятувальники дістали 11 тіл людей з-під завалів житлового будинку, пошкодженого російським безпілотником уранці 22 листопада.