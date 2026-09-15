Куди летять шахеди? Флеш запропонував відкрити українцям важливі дані

Радник президента запропонував кілька варіантів безпечного інформування цивільних

Радник президента України Сергій Бескрестнов із позивним Флеш запропонував надати українцям більше інформації про переміщення російських ударних безпілотників. Йдеться, зокрема, про можливість показувати цивільним, де саме наразі існує загроза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис.

Зокрема, Бескрестнов згадав про рішення надати доступ до карти переміщення шахедів автозаправним станціям. Такий доступ також має «Укрзалізниця» та інші організації.

Флеш зауважив, що інформацію про рух повітряних цілей отримують і адміністратори сотень Telegram-каналів, які переказують своїм читачам те, що бачать. За його словами, через велику кількість користувачів зберегти ці дані в таємниці неможливо, тож їх отримує і противник.

Радник президента зазначив, що можливість надати таку інформацію всьому населенню вже кілька разів обговорювали. «Знайдіть хоча б одну причину, чому не надати цю інформацію всьому населенню? Це збереже потенційно сотні життів», – написав Бескрестнов.

Водночас він наголосив, що надточні координати, номери цілей, службова інформація та дані про особливі цілі мають залишатися доступними виключно військовим. На думку Флеша, цивільним достатньо бачити, де саме наразі існує загроза.

Бескрестнов запропонував і кілька альтернативних варіантів. Зокрема, система могла б попереджати людину, коли шахед наближається до неї, та показувати відстань до дрона. Цей варіант він пропонує на випадок, якщо військові не погодять відкриття відповідних даних.

Ще одна ідея – показувати інформацію про шахеди лише над містами, щоб не розкривати противнику дані про те, де повітряні цілі фіксують українські радіолокаційні системи.

Також Флеш запропонував відображати місцеперебування шахедів не за точними координатами, а в межах квадратів, наприклад розміром 2×2 км. На його думку, такої точності було б достатньо для цивільних.

Нагадаємо, раніше Бескрестнова повідомив, що Росія працює над новим класом дешевих крилатих ракет, які можуть стати наступною серйозною загрозою для української протиповітряної оборони після реактивних шахедів. Масове застосування такої зброї може розпочатися вже протягом найближчих п'яти-шести місяців.