Сили оборони уразили станцію управління БпЛА «Оріон» у Криму

Українські військові також атакували місце запуску ударних дронів поблизу Донецька та два склади окупантів на Луганщині

Сили оборони України 17 вересня та в ніч проти 18 вересня уразили низку військових об'єктів російських окупантів. Серед цілей була наземна станція управління безпілотниками «Оріон» на аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили оборони України.

Наземну станцію управління російськими БпЛА «Оріон» уразили на аеродромі Саки в районі населеного пункту Новофедорівка. «Оріон», також відомий як «Іноходець», є російським розвідувально-ударним безпілотним комплексом класу Male. Він здатний перебувати в повітрі до 24 годин, проводити оптико-електронну розвідку та цілевказання на висоті до 7,5 км.

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Безпілотник також може нести керовані ракети та авіабомби загальною масою до 200–250 кг. За даними Сил оборони, ураження наземної станції управління суттєво обмежує можливості російських військ застосовувати такі комплекси на відповідному напрямку.

Крім того, українські військові уразили в районі Донецька місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

На Луганщині підтверджено ураження ще двох об'єктів російських військ. У районі Довжанська під удар потрапив склад боєприпасів, а поблизу Кипучого – склад матеріально-технічних засобів окупаційних військ. У Силах оборони наголосили, що робота по ключових військових цілях противника триває.

Нагадаємо, що у ніч на 18 вересня безпілотники атакували окуповану Луганську область. Після цього на місці ураження розгорілася масштабна пожежа. В Алчевську безпілотники атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Після вибухів сталося займання.