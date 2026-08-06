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Через російський обстріл повністю знищено склад із продукцією Bosch в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Через російський обстріл повністю знищено склад із продукцією Bosch в Україні
На складі зберігалася продукція Bosch різних напрямів
фото: Bosch Ukraine﻿/Facebook

Серед працівників компанії Bosch та логістичного партнера ніхто не постраждав

Російські війська під час чергового обстрілу в ніч проти 5 серпня повністю зруйнували складські приміщення логістичного партнера компанії Bosch Ukraine. Про це компанія повідомила у своїй офіційній заяві, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, на складі зберігалася продукція Bosch різних напрямів: товари для мобільності, споживчі товари та промислові технології. Уся продукція, що перебувала на об'єкті, знищена.  

Повідомляється, що серед працівників компанії Bosch та логістичного партнера ніхто не постраждав. Компанія разом із партнером оцінює збитки та розробляє рішення для відновлення постачань.

У Bosch Ukraine подякували рятувальникам і місцевій владі за оперативну роботу та запевнили, що роблять усе можливе для забезпечення безперервності бізнес-процесів і виконання зобов’язань перед клієнтами.   

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

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Теги: бізнес обстріл Київщина

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