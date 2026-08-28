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Росія атакувала склад «Нової пошти» на Київщині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала склад «Нової пошти» на Київщині
Росія атакувала склад «Нової пошти» у селі Білогородка
фото: Антон Овсієнко/Facebook

Майже через годину після першого влучання окупанти завдали ще двох ударів по тій самій локації

Російські війська атакували складські приміщення «Нової пошти» у Святопетрівському на Київщині. Також внаслідок удару було пошкоджено розташоване поруч виробництво. Під час ліквідації пожежі окупанти повторно атакували ту саму локацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Білогородського сільського голову Антона Овсієнка.

Росія атакувала склад «Нової пошти» на Київщині фото 1
фото: Антон Овсієнко/Facebook

Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання у складські приміщення «Нової пошти». Пошкоджень також зазнало виробництво, яке розташоване поруч.

Росія атакувала склад «Нової пошти» на Київщині фото 2
фото: Антон Овсієнко/Facebook

Після першого удару на місце прибули екстрені служби та розпочали ліквідацію пожежі. Однак приблизно через годину російські війська знову атакували цю ж локацію, завдавши ще двох ударів. Рятувальники встигли помітити небезпеку та відійти у безпечніше місце до повторної атаки.

Росія атакувала склад «Нової пошти» на Київщині фото 3
фото: Антон Овсієнко/Facebook

Внаслідок ударів та пожежі у Святопетрівському виникло значне задимлення. Місцева влада закликала жителів населеного пункту та прилеглих територій зачинити вікна і без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Для забезпечення безперешкодної роботи екстрених служб 28 серпня у Святопетрівському також запровадили тимчасові обмеження руху транспорту.

Зокрема, рух обмежили на частині вулиці Київської у напрямку Боярки, а також на окремих ділянках вулиць Індустріальної та Чорновола.

На місці російської атаки продовжують працювати всі необхідні служби. Вони ліквідовують пожежу та інші наслідки ударів. Інформація про можливих загиблих і постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, 27 серпня у Києві оголосили 13 повітряних тривог – це стало абсолютним антирекордом за одну добу від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Попередній максимум становив 12 сигналів повітряної тривоги за добу. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабної війни.

Цього разу повітряна небезпека неодноразово поверталася до столиці протягом усього дня. Першу тривогу 27 серпня оголосили ще вночі – о 01:46 через загрозу російських безпілотників. Відбій пролунав о 02:04.

 

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Теги: росія окупанти Київщина Нова пошта

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