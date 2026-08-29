Росія влучила по складу великого продавця плитки та сантехніки

Компанія «Агромат» повідомила про значні пошкодження та можливі затримки з виконанням замовлень

Унаслідок російської атаки вранці 29 серпня значних пошкоджень зазнав один зі складів компанії «Агромат» у Київській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

За даними «Агромату», ворог здійснив пряме влучання у склад. Водночас серед працівників компанії постраждалих немає. «Найважливіше – люди. Усі живі, ніхто з нашої команди не постраждав. І це для нас головне», – наголосили в компанії.

«Агромат» займається виробництвом і продажем керамічної плитки та сантехніки. Компанія була зареєстрована у 1993 році та має 33 торгові точки у 21 місті України.

Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань та перебудовують робочі процеси. Через пошкодження складу можливі затримки з виконанням окремих замовлень. Водночас магазини мережі та онлайн-магазин «Агромату» продовжують працювати.

У липні внаслідок російської атаки також постраждав флагманський магазин компанії на вулиці Булаховського у Києві.

Нагадаємо, український бізнес регулярно зазнає значних втрат унаслідок російських атак. Під час удару по Київщині 5 серпня були пошкоджені або знищені складські та виробничі потужності низки великих компаній. Зокрема, постраждали об'єкти Intertop, «Брокбридж», заводів «Пластмас» та «Євробетон», Toyota Ukraine і Bosch Ukraine.

Загалом від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак український бізнес втратив понад 400 тис. кв. м складських приміщень – площу, співмірну приблизно з 56 футбольними полями. Через руйнування компанії змушені перебудовувати логістику та розподіляти запаси між різними складами.

Лише протягом останніх днів під російськими ударами опинилася низка великих логістичних об'єктів. 27 серпня було зруйновано склад Roshen у Чубинському, а також атаковано складські приміщення «Нової пошти» на Київщині. Під час останнього удару російські війська приблизно за годину повторно атакували ту саму локацію