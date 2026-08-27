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Удар РФ по складу Roshen: компанія звернулася до українців

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Удар РФ по складу Roshen: компанія звернулася до українців
Водночас наразі немає підстав говорити про повне припинення постачання солодощів
фото: Roshen

Логістичний об'єкт забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції

Вранці 27 серпня внаслідок масованої атаки Росії на Україну було зруйновано склад Roshen у Чубинському Бориспільського району Київської області. Об'єкт використовували для зберігання та постачання готової кондитерської продукції, тому можуть виникнуть перебої з надходженням товарів до магазинів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії.

У Roshen зазначили, що внаслідок руйнування складського об'єкта компанія зазнала значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції. Водночас під час атаки працівники дотримувалися встановлених правил безпеки. Завдяки цьому ніхто з людей не постраждав.

Зруйнований об'єкт був частиною логістичної інфраструктури компанії та використовувався для зберігання готової продукції перед її подальшим постачанням. Через пошкодження складських потужностей компанії доведеться перебудовувати логістичні процеси та перерозподіляти запаси. Це може призвести до тимчасових перебоїв із постачанням окремих видів продукції.

Водночас наразі немає підстав говорити про повне припинення постачання продукції Roshen. Компанія продовжує працювати та має інші виробничі й логістичні потужності.

Атака по складу в Чубинському стала черговим ударом Росії по українській логістичній інфраструктурі. В останні місяці російські війська неодноразово атакували складські та розподільчі центри великих українських компаній. Лише за 27 серпня у Київській 8 разів оголошували тривогу через масовані атаки Росії. 

РФ знищила склад відомої мережі. Іграшки звідти відправляли по всій Україні, а в Харкові окупанти атакували «Епіцентр» під час масованої атаки на місто. 

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Теги: ракетна атака війна Roshen

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