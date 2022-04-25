На Запоріжжі окупанти обстріляли місця, де анонсували освячення пасок

Ракети, за словами місцевих, прилітали в ті місця, де днями анонсували освячення пасок

Окупанти цинічно вели вогонь, а потім звинувачували в цьому українських воїнів

У неділю, 24-го квітня, в день, коли християни східного обряду святкували Великдень, російські військові продовжили обстріл українських міст цілячи в місця, де анонсували освячення пасок. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

«Близько 10:00 у Василівці почалися обстріли. Ракети, за словами місцевих, прилітали в ті місця, де днями анонсували освячення пасок, а сама атака почалася одразу із початком служби», – сказано у повідомлені за результатами доби.

При цьому росіяни розповсюджують брехливу інформацію про те, що це ніби-то українські воїни стріляють по мирному населенню.

Раніше повідомлялося, що росіяни навіть на Великдень продовжують обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі. Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення.

Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинули понад 20 тисяч мешканців Маріуполя.

24 квітня, у Великдень, російські військові змусили мирних людей у Маріуполі відвідати церкву, а самі влаштували у місті вогневу атаку. Похвалився тим, що відбувається, російський пропагандист Володимир Соловйов.