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    Події в Україні

    На Запоріжжі окупанти обстріляли місця, де анонсували освячення пасок

    Ракети, за словами місцевих, прилітали в ті місця, де днями анонсували освячення пасок - На Запоріжжі окупанти обстріляли місця, де анонсували освячення пасок
    Ракети, за словами місцевих, прилітали в ті місця, де днями анонсували освячення пасок
    фото з відкритих джерел

    Окупанти цинічно вели вогонь, а потім звинувачували в цьому українських воїнів

    У неділю, 24-го квітня, в день, коли християни східного обряду святкували Великдень, російські військові продовжили обстріл українських міст цілячи в місця, де анонсували освячення пасок. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

    «Близько 10:00 у Василівці почалися обстріли. Ракети, за словами місцевих, прилітали в ті місця, де днями анонсували освячення пасок, а сама атака почалася одразу із початком служби», – сказано у повідомлені за результатами доби.

    При цьому росіяни розповсюджують брехливу інформацію про те, що це ніби-то українські воїни стріляють по мирному населенню.

    Раніше повідомлялося, що росіяни навіть на Великдень продовжують обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі. Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення.

    Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинули понад 20 тисяч мешканців Маріуполя.

    24 квітня, у Великдень, російські військові змусили мирних людей у Маріуполі відвідати церкву, а самі влаштували у місті вогневу атаку. Похвалився тим, що відбувається, російський пропагандист Володимир Соловйов.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна обстріл військові Україна окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі окупанти обстріляли місця, де анонсували освячення пасок