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    Розкрадання цінної землі під Києвом: у справі вже дев’ять підозрюваних

    • Розсилка
    Розкрадання цінної землі під Києвом: у справі вже дев’ять підозрюваних

    Підозрювані ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність

    Загальна кількість підозрюваних у розкраданні особливо цінної землі в Києво-Святошинському районі зросла до дев’яти. 19 березня 2019 року ще двом особам повідомлено про підозру. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

    Зокрема, йдеться про:

    • екс-головного вченого секретаря НААН (ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366  КК України);
    • екс-заступника начальника Головного управління Держземагентства в Київській області (ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України).

    Раніше, 14 березня, статус підозрюваних у справі набули семеро осіб. Із-поміж них — посадовці Національної академії аграрних наук, Держземагентства в Київській області та Служби безпеки України.

    Як встановили детективи НАБУ, впродовж 2013-2014 років підозрювані ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких 15,12 га державних земель незаконно перейшли в приватну власність. Йдеться про ділянки в передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі й повинні були використовуватися виключно з дослідницькою метою.

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    кримінал НАБУ земля Київщина
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