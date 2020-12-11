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    Розкрито походження таємничого обеліску, який з'явився на Замковій горі у Києві

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    Обеліск є символом змін у бік онлайну і прагненні відповідати цьому тренду - Розкрито походження таємничого обеліску, який з'явився на Замковій горі у Києві
    Обеліск є символом змін у бік онлайну і прагненні відповідати цьому тренду

    Загадкові обеліски, які з'являються по всьому світу, ─ частина рекламної кампанії

    Таємничий металевий обеліск, що з’явився в Україні на столичній Замковій горі, виявився частиною рекламної кампанії.

    Під час ретельного огляду на обеліску можна знайти напис, що пояснює його походження.

    «Ми не могли не відреагувати на відому у всьому світі історію з монолітами, адже вона так добре лягає у концепцію компанії «Алло Express». Тож ми підхопили хвилю та встановили обеліск на одній із київських гір», ─ заявив керівник Артур Матковський.

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    В компанії заявляють, що обеліск є символом змін у бік онлайну і прагненні відповідати цьому тренду.

    «Обеліск – це образ наріжного каменю стратегії розвитку сервісу. І взагалі, напередодні Нового року хотіли трохи відволікти людей від метушні і, хоча б на мить, заохотити повірити у диво» ─ додають у компанії. 

    Нагадаємо, що 10 грудня низка ЗМІ повідомили, що у Києві знайшли «загадковий» моноліт, подібний до того, що напередодні виявили у США та в кількох країнах Європи. Але споруда виявилася рекламою інтернет-магазину.

    Раніше повідомлялося, що у США, в штаті Юта,  виявили загадкову триметрову металеву стелу. 29 листопада вона зникла.

    3 грудня, таємничий обеліск у США зник з пустелі, згодом його знайшли на вершині Каліфорнії.

    Додамо, що загадка таємничих монолітів, які знайшли у США, розв’язалася – за їх встановлення взяла на себе відповідальність артгрупа The most famous artist з Нью-Мексико. 

    На острові Уайт у Великій Британії помітили черговий загадковий моноліт – через кілька днів після того, як аналогічні об'єкти були виявлені у США і Румунії

    Теги: ЗМІ Київ бізнес реклама
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