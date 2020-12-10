Загадкові моноліти почали з’являтися в Україні (відео)

Раніше подібні моноліти знаходили в Америці, спочатку в штаті Юта, а потім в Каліфорнії

У четвер, 10 грудня, в Україні зафіксували вже другий загадковий моноліт. Цього разу обеліск з’явився у Полтаві.

Про таємничий об’єкт повідомив блогер Денис Чернявський на своєму Instagram-аккаунті.

Так, невідомі встановили моноліт на Макухівському сміттєзвалищі у Полтаві. Автори обеліску залишаються невідомими.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Denys Cherniavskyi (@cherniavskyi)

Нагадаємо, що сьогодні низка ЗМІ повідомили, що у Києві знайшли «загадковий» моноліт, подібний до того, що напередодні виявили у США та в кількох країнах Європи. Але споруда виявилася рекламою інтернет-магазину.

Раніше повідомлялося, що у США, в штаті Юта, виявили загадкову триметрову металеву стелу. 29 листопада вона зникла.

3 грудня, таємничий обеліск у США зник з пустелі, згодом його знайшли на вершині Каліфорнії.

Додамо, що загадка таємничих монолітів, які знайшли у США, розв’язалася – за їх встановлення взяла на себе відповідальність артгрупа The most famous artist з Нью-Мексико.

На острові Уайт у Великій Британії помітили черговий загадковий моноліт – через кілька днів після того, як аналогічні об'єкти були виявлені у США і Румунії.