  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Загадкові моноліти почали з’являтися в Україні (відео)

    • Розсилка
    Таємничий моноліт з'явився на полтавському звалищі - Загадкові моноліти почали з’являтися в Україні (відео)
    Таємничий моноліт з'явився на полтавському звалищі

    Раніше подібні моноліти знаходили в Америці, спочатку в штаті Юта, а потім в Каліфорнії

    У четвер, 10 грудня, в Україні зафіксували вже другий загадковий моноліт. Цього разу обеліск з’явився у Полтаві. 

    Про таємничий об’єкт повідомив блогер Денис Чернявський на своєму Instagram-аккаунті.

    Так, невідомі встановили моноліт на Макухівському сміттєзвалищі у Полтаві. Автори обеліску залишаються невідомими.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Denys Cherniavskyi (@cherniavskyi)

    Нагадаємо, що сьогодні низка ЗМІ повідомили, що у Києві знайшли «загадковий» моноліт, подібний до того, що напередодні виявили у США та в кількох країнах Європи. Але споруда виявилася рекламою інтернет-магазину.

    Раніше повідомлялося, що у США, в штаті Юта,  виявили загадкову триметрову металеву стелу. 29 листопада вона зникла.

    3 грудня, таємничий обеліск у США зник з пустелі, згодом його знайшли на вершині Каліфорнії.

    Додамо, що загадка таємничих монолітів, які знайшли у США, розв’язалася – за їх встановлення взяла на себе відповідальність артгрупа The most famous artist з Нью-Мексико. 

    На острові Уайт у Великій Британії помітили черговий загадковий моноліт – через кілька днів після того, як аналогічні об'єкти були виявлені у США і Румунії

     

    Теги: Полтава США звалище технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies