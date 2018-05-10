Розкрито резонансне вбивство жінки у Борисполі

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27-річний раніше судимий уродженець Черкаської області, вийшовши на волю після 10-річного ув’язнення за вбивство, у Борисполі із хуліганський мотивів напав на 51-річну жінку

Поліцейські Бориспільського відділу поліції затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві жінки у Борисполі у листопаді 2017 року. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«27-річний раніше судимий уродженець Черкаської області, вийшовши на волю після 10-річного ув’язнення за вбивство, у листопаді 2017 року на одній із вулиць м. Бориспіль із хуліганський мотивів напав на 51-річну жінку, яка вночі поверталася додому з роботи. Вдарив її ножем у область серця, після чого втік. На жаль, отримане проникаюче поранення виявилося несумісне з життям. Без матері залишився 12-річний син», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські провели комплекс невідкладних слідчих дій і вийшли на слід злочинця на початку квітня. «Затримали «на гарячому» завдячуючи пильному місцевому жителю, у домоволодіння якого він незаконно проник. Незважаючи на спробу зловмисника застосувати ніж, господар затримав його та передав поліцейським», - інформують у поліції.

Наразі підозрюваний знаходиться під вартою. Триває досудове розслідування у рамках відкритих кримінальних проваджень: п. 7, 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.