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Трамп просить суддю зняти з нього обвинувачення у справі про спробу сфальсифікувати вибори

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп просить суддю зняти з нього обвинувачення у справі про спробу сфальсифікувати вибори
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Колишній президент США також звернувся до судді Тані Чаткан взяти самовідвід у цій справі

Колишній президент Дональд Трамп просить суд зняти з нього кілька кримінальних звинувачень у справі про втручання у вибори в Джорджії 2020 року. Про це повідомляє CNN.

Видання називає це першим кроком Трампа у спробі оскаржити звинувачення на рівні штату.

Крім цього, колишній президент звернувся до судді Тані Чаткан взяти самовідвід у цій справі. Він стверджував, що вона, здається, «вже заздалегідь оцінила факти і визначила ймовірну вину Трампа».

Важливо зауважити, що Таня Чаткан була обрана для головування у цьому процесі випадково і вже давно виражає свою активну позицію проти осіб, які брали участь у штурмі Капітолію, подію, яку часто приписують Трампові. Вона також неодноразово виносила рішення, що передбачали більш суворі тюремні санкції для обвинувачених у цій справі, ніж цього вимагала прокуратура.

Як повідомлялося, 23 серпня Дональд Трамп прибув до в'язниці в Атланті (штат Джорджія), щоб здатися у справі про втручання у вибори. Зазначається, що Трамп пройшов формальну процедуру ув’язнення. Його тимчасово заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон, де він пробув 20 хвилин. 

За даними телеканалу, процедура арешту була швидкою, оскільки раніше Трамп і його адвокати уклали зі слідством угоду про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Він погодився на заставу в розмірі $200 тисяч.

Умови звільнення, зокрема, передбачають, що експрезидент не може використовувати соціальні мережі для нападів на співобвинувачених і свідків.

2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у спробах сфальсифікувати вибори 2020 року у штаті Джорджія. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.

До слова, переможцем першого раунду внутрішньопартійних дебатів серед республіканців на пост президента став маловідомий кандидат, мільйонер індійського походження Вівек Рамасвамі.

Теги: прокуратура вибори санкції Дональд Трамп слідство соціальні мережі президент звільнення

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