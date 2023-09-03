«Штурм очима бійця»: ЗСУ показали відео бою під Бахмутом

Військові поділилися відео, на якому видно, що в ході бою один із бійців дістає ушкоджень, але штурм продовжується

Українські військові оприлюднили відеозапис, який був знятий під час атаки на позиції противника на Бахмутському напрямку. Відео оприлюднено в Telegram третьої окремої штурмової бригади.

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«Десантуємось вздовж ворожих позицій в районі Бахмута. В ході бою один із бійців дістає ушкоджень, але штурм продовжується», - розповів один із бійців.

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На відео видно, що штурм розпочинається відразу після висадки десанту. Навіть після того, як один із військових постраждав, інші продовжують вести бій, проте пораненому надають необхідну допомогу, оцінюють його стан і забезпечують оперативну евакуацію.

Тим часом інші бійці продовжують стріляти у напрямку російських військових. З відеозапису, опублікованого українськими військовими, видно, що російські окупанти знаходилися всього в ста метрах від позицій українських захисників.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку українські захисники домоглися певних успіхів.

«На Бахмутському напрямку ситуація розвивається дуже активно, там гарячі бої. Якщо ми говоримо про територію на південь від Бахмута – це райони Курдюмівки, яка є епіцентром бойових дій, Кліщіївки та Андріївки – у цих районах дійсно гаряче, але наші Збройні Сили там мають певні успіхи», – сказала Ганна Маляр.

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Заступниця міністра зазначила, що більш точну інформацію зазвичай Міністерство оборони оголошує щопонеділка – це пов’язано з тим, що за один день складно сказати, яке просування відбулося, тому що протягом дня позиції обох сторін можуть змінюватися по кілька разів.

До слова, українські збройні сили продовжують проводити наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися вперед.

Триває 557-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 39 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.