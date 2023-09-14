Міноборони повідомило, що біля Андріївки точаться запеклі бої і ситуація постійно змінюється

Основні бої, за словами Маляр, наразі тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки

Ганна Маляр: «Андріївка‼️ Ситуація дуже складна і мінлива, тримаємо кулаки за наших»

Збройні сили України звільнили Андріївку Бахмутського району Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.

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«Андріївка наша», – написала Маляр. Щоправда згодом Маляр підкоригувала свій пост і уточнила, що довкола Андріївки точаться запеклі бої і ситуація постійно змінюється. «Андріївка‼️ Ситуація дуже складна і мінлива, тримаємо кулаки за наших», – йдеться у повідомлення.

За словами заступниці міністра оборони, українські військові рухаються вперед. Вона також наголосила, що на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А тим часом на південному успішно просуваються ЗСУ.

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Основні бої, за словами Маляр, наразі тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. «І в нас там гарні новини. Закріплюємось на зайнятих позиціях», – додала замміністра.

Також 3-я окрема штурмова бригада повідомила, що заяви про визволення Андріївки є передчасними. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.

«Офіційно! Заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань», – йдеться у повідомленні.

Триває 568-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів.