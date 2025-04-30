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Названо міністра, який найняв собі найбільше радників

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Названо міністра, який найняв собі найбільше радників
Міністр фінансів Сергій Марченко має 37 радників
фото: Мінфін

У пулі радників міністра фінансів Сергія Марченка – соратник Нємцова, експерт Центрального банку Японії, колишні топчиновники

Міністр фінансів Сергій Марченко є рекордсменом серед інших членів Кабінету міністрів за кількістю радників. Всього їх у нього нараховується 37, повідомив «Главкому» держсекретар Мінфіну Дмитро Самоненко у відповіді на запит.

Штатними радниками, які отримують зарплату з бюджету, є п’ятеро осіб: Іван Богдан, Роман Горбуненко, Ірина Жигуліна, Дмитро Коваленко і Олег Павловський.

У відповіді на запит редакції державний секретар міністерства фінансів не став розкривати суми зарплат з надбавками, які одержують штатні радники. Лише обмежився інформацією про посадовий оклад радників, який у 2025 році складає 17,8 тис. грн. Окрім цього, їм виплачується надбавка за вислугу років, може встановлюватися надбавка за інтенсивність праці і за виконання особливо важливої роботи, а також може здійснюватися преміювання.

Названо міністра, який найняв собі найбільше радників фото 1

Крім цього, міністр Сергій Марченко користується послугами 32 позаштатних радників. Серед них є особистості відомі за межами України. Це – експерт Центрального банку Японії Танака Масару (раніше працював працював в Центральних банках Японії, Об'єднаних Арабських Еміратів та М'янми); колишній заступник голови Центрального банку Росії, а нині співзасновник Фонду Бориса Нємцова «За свободу» Сергій Алєксашенко; член Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку і заступник голови наглядової ради «Приватбанку» Артем Шевальов.

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Також радниками Марченка є четверо колишніх топурядовців: ексзаступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Драганчук; ексзаступник міністра фінансів і колишній уповноважений з питань управління державним боргом Віталій Лісовенко; ексзаступник міністра освіти і науки, а тепер перший проректор Київської школи економіки Єгор Стадний; експерший заступник міністра інфраструктури і колишній заступник міністра фінансів Василь Шкураков.

Із цікавого. Позаштатним радником міністра фінансів рахується політтехнолог Борис Тізенгаузен. У 2014-2019 роках він був позаштатним радником Адміністрації президента Петра Порошенка. Між іншим, у той час Сергій Марченко працював заступником глави Адміністрації президента, яку очолював Ігор Райнін.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр України Денис Шмигаль має 18 радників: дев’ять штатних і стільки ж працюють на громадських засадах.

У міністра освіти і науки Оксена Лісового налічується 30 радників, переважна більшість з яких працює на громадських засадах.

Крім цього, віцепрем’єр-міністр-міністр національної єдності України Олексій Чернишов користується послугами п’яти штатних радників.

Як відомо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Миколая Сєргу та Дениса Коляду.

Колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра, ексзаступник голови Верховної Ради, ексміністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 88-річний генерал внутрішньої служби Василь Дурдинець досі працює штатним радником очільника МВС і отримує зарплатню.

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Теги: Мінфін війна гроші радник Сергій Марченко

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