Китайські полонені назвали несподівану перевагу української армії над російською

Однак, як стверджують китайські військовополонені, за свою службу в російській армії вони так нічого й не отримали

Полонений згадав вислів одного з військових діячів, що війни виграють ті армії, у яких кращий тил

Тилове забезпечення російської армії набагато гірше, ніж в українських Збройних силах. Як інформує «Главком», про це розповіли військовополонені з КНР Ван Гуан Цзюнь та Чжан Ренбо в програмі «Мосейчук+».

«Фактично ми не маємо утисків і обмежень. Їжа смачна, медичне обслуговування доступне. Я для себе зробив висновок що тилове забезпечення українського війська набагато краще, ніж у росіян», – сказав китайський полонений Чжан Ренбо.

При цьому він згадав вислів одного з військових діячів, що війни виграють ті армії, у яких кращий тил.

«Тому я вірю в перемогу українського війська, тому що тил працює набагато краще», – наголосив китайський громадянин.

Чжан Ренбо зізнався, що погодився підписати контракт із російською армією, сподіваючись заробити грошей.

«Зарплата, яку мені запропонували, була вдвічі більша, ніж та, яку я отримую в Китаї», – сказав він.

За його словами, перший платіж становив 2 мільйони рублів (приблизно 24 тисячі доларів), потім обіцяли платити щомісяця до 250 тисяч рублів (приблизно 3 тисячі доларів).

Однак, як стверджують китайські військовополонені, за свою службу в російській армії вони так нічого й не отримали – їхні рахунки заблоковані.

«Гроші заблоковані, рахунок заблокований, тому ними не можна скористатися. Ми не знаємо, чи це зробила Росія, але від початку, коли ми сюди прибули, ми проїдаємо власні гроші», – стверджує інший військовополонений Гуан Цзюнь.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців.

Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії.

Також військовополонений громадянин Китаю, який воював на боці Росії, погодився, що в українському полоні до нього ставляться краще, ніж у військах РФ.