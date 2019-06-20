«Розумне» освітлення, моніторинг якості повітря: у Києві презентували smart-вулицю (фото)



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Перша «розумна» вулиця розташована в межах вул. Салютної

Сьогодні, 20 червня, у Києві презентували інноваційний та унікальний для України простір – smart-вулицю. Її поява стала можливою завдяки спільним зусиллям міської ініціативи Kyiv Smart City та компанії KAN Development. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Перша «розумна» вулиця розташована в межах вул. Салютної та є яскравим прикладом того, як інноваційні прилади можуть зробити життя в місті комфортним і безпечним. Окрім безкоштовного міського Wi-Fi, баків для сортування сміття та велосипедної доріжки, на Салютній є перша в Україні стаціонарна система моніторингу якості повітря. Вона була встановлена в рамках проекту Managing Air Quality від міської ініціативи Kyiv Smart City. Датчик вимірює концентрацію дрібнодисперсного пилу (РМ2.5 і РМ10), рівень формальдегіду (CH₂O), діоксиду азоту (NO₂), чадного газу (CO), кисню (O₂), вуглекислого газу (CO₂), а також фіксує температуру і вологість. Сьогодні контроль якості повітря в усіх районах столиці здійснює мобільна лабораторія, яка щоденно робить забір та аналіз. Дані доступні на порталі air.kyivsmartcity.com.

Є на smart-вулиці й інші корисні прилади та сервіси. Наприклад, 12 камер відеоспостереження гарантують високий рівень безпеки, «розумне» освітлення, що автоматично змінюється залежно від інтенсивності руху, заощаджує електроенергію, а пандуси і рельєфне покриття полегшать пересування людям з інвалідністю. Також на Салютній є дві станції підзарядки електромобілів, лавки з USB-зарядними пристроями, що живляться від сонячних панелей, та кнопка екстреного виклику. Усе це допоможе мешканцям навколишніх будинків заощаджувати свій час, зусилля та почуватися в безпеці.

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров зазначив, що поява першої smart-вулиці у Києві – важливий крок у розвитку «розумної» інфраструктури.

«Kyiv Smart City – це не тільки складні технологічні проекти для міської інфраструктури. Це також і застосування інноваційних механізмів для вирішення буденних проблем містян. Я радий, що кияни, які проживають на вул. Салютній, мають вільний доступ до можливостей, що їх дає інтернет речей. А це, окрім іншого, сучасний рівень безпеки, енергоощадні технології та якісний інтернет. І такі умови мають отримати якомога більше киян. Тому ми працюватимемо над тим, щоб «розумних» вулиць на мапі Києва стало більше!» – сказав директор Департаменту.