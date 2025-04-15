Рух на залізничному переїзді Баришівка-Березань буде обмежено протягом двох днів

На залізничному переїзді перегону Баришівка-Березань 54 км поблизу села Коржі заплановано проведення ремонтних робіт

Сьогодні, 15 квітня, та у середу, 16 квітня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт перекриватимуть рух автотранспорту на залізничному переїзді перегону Баришівка-Березань 54 км поблизу села Коржі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Березанської міської ради.

Як повідомляється, на залізничному переїзді перегону Баришівка-Березань 54 км поблизу села Коржі заплановано проведення ремонтних робіт.

У зв’язку з цим, рух автотранспорту через переїзд буде перекрито 15 квітня з 12.00 до 16.00 та 16 квітня з 08.00 до 12.00.

Зазначається, що найближчий обʼїзд можливий через залізничний переїзд ст. Березань 63 км.

Нагадаємо, упродовж чотирьох днів, з 15 до 18 квітня, на станції «Протасів Яр» пасажири зможуть сідати та виходити з поїздів лише на платформі №3. Такі тимчасові зміни стосуються денних рейсів А11 та А12 Київської кільцевої електрички за маршрутом Дарниця – Святошин. Також ці поїзди на станції «Вокзальна» не зупинятимуться на звичній Північній платформі. Замість цього посадка та висадка пасажирів відбуватиметься на платформі №21, що на приміському вокзалі.