Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух на залізничному переїзді Баришівка-Березань буде обмежено протягом двох днів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рух на залізничному переїзді Баришівка-Березань буде обмежено протягом двох днів
Найближчий обʼїзд можливий через залізничний переїзд ст. Березань 63 км
фото з відкритих джерел

На залізничному переїзді перегону Баришівка-Березань 54 км поблизу села Коржі заплановано проведення ремонтних робіт

Сьогодні, 15 квітня, та у середу, 16 квітня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт перекриватимуть рух автотранспорту  на залізничному переїзді перегону Баришівка-Березань 54 км поблизу села Коржі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Березанської міської ради.

Як повідомляється, на залізничному переїзді перегону Баришівка-Березань 54 км поблизу села Коржі заплановано проведення ремонтних робіт.

У зв’язку з цим, рух автотранспорту через переїзд буде перекрито 15 квітня з 12.00 до 16.00 та 16 квітня з 08.00 до 12.00.

Зазначається, що найближчий обʼїзд можливий через залізничний переїзд ст. Березань 63 км. 

Нагадаємо, упродовж чотирьох днів, з 15 до 18 квітня, на станції «Протасів Яр» пасажири зможуть сідати та виходити з поїздів лише на платформі №3. Такі тимчасові зміни стосуються денних рейсів А11 та А12 Київської кільцевої електрички за маршрутом Дарниця – Святошин. Також ці поїзди на станції «Вокзальна» не зупинятимуться на звичній Північній платформі. Замість цього посадка та висадка пасажирів відбуватиметься на платформі №21, що на приміському вокзалі.

Теги: Київщина дороги ремонт Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аквапарк зможе щодня приймати близько тисячі відвідувачів
Під Києвом будується гігантський аквапарк: яким буде та коли почне працювати (фото)
17 березня, 09:56
Словацька сторона проводитиме технічне обслуговування осьових ваг
На кордоні зі Словаччиною обмежено рух транспорту: деталі
17 березня, 11:53
Вранці у білоцерківському спортклубі сталася стрілянина
Поліція затримала шістьох причетних до сьогоднішньої стрілянини на Київщині
18 березня, 21:09
Кредитори чекали на боржника під одним із ресторанів столиці. Коли чоловік сидів у машині, йому пробили колесо
Стрілянина з погонею через борг $120 тис.: у Києві троє чоловіків напали на іноземця
19 березня, 10:51
Головні новини ночі проти 24 березня
Обстріл Київщини та Запоріжжя: головне за ніч
24 березня, 05:57
В укритті громадян обслуговуватимуть одразу дев'ять адміністраторів
На Київщині один із сервісних центрів МВС почав працювати під час тривоги: адреса
21 березня, 09:48
Російські військові понівечили Бучу й забрали життя сотень мешканців
30 березня у Бучі відбудеться меморіальний захід, присвячений річниці звільнення від окупантів
27 березня, 13:24
Ворог атакував Броварський район
Уночі Росія атакувала Київщину: загорівся автосалон, є поранені (фото)
4 квiтня, 07:41
У Києві вночі працювала ППО
Київ вночі атакували 30 ворожих дронів: як відпрацювала ППО
13 квiтня, 08:46

Новини

Над Троїцькою церквою Києво-Печерської лаври засяяв оновлений хрест
Над Троїцькою церквою Києво-Печерської лаври засяяв оновлений хрест
Київрада провалила голосування за скасування скандальних «туалетних схем»
Київрада провалила голосування за скасування скандальних «туалетних схем»
У Києві на хабарі затримано чиновника однієї з районних адміністрацій
У Києві на хабарі затримано чиновника однієї з районних адміністрацій
Рух на залізничному переїзді Баришівка-Березань буде обмежено протягом двох днів
Рух на залізничному переїзді Баришівка-Березань буде обмежено протягом двох днів
Київрада забезпечила безкоштовне харчування для дітей захисників на постійній основі
Київрада забезпечила безкоштовне харчування для дітей захисників на постійній основі
Рух транспорту окремими смугами на Хрещатику обмежено до Великодня
Рух транспорту окремими смугами на Хрещатику обмежено до Великодня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
18K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
14K
Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»
13K
«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи
11K
«Азов» взяв у полон «вагнерівця», який ходив з Пригожиним на Москву

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua