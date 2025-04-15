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Схема руху кільцевої електрички тимчасово змінена на двох ключових станціях Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Схема руху кільцевої електрички тимчасово змінена на двох ключових станціях Києва
Денні поїзди А11 та А12 Київської кільцевої електрички (Дарниця – Святошин) зупинятимуться на приміському вокзалі
фото: Kyiv City Express

З технічних причин денні поїзди А11 та А12 Київської кільцевої електрички (Дарниця – Святошин) прибуватимуть на третю платформу

Упродовж чотирьох днів, з 15 до 18 квітня, на станції «Протасів Яр» пасажири зможуть сідати та виходити з поїздів лише на платформі №3. Такі тимчасові зміни стосуються денних рейсів А11 та А12 Київської кільцевої електрички за маршрутом Дарниця – Святошин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

Також ці поїзди на станції «Вокзальна» не зупинятимуться на звичній Північній платформі. Замість цього посадка та висадка пасажирів відбуватиметься на платформі №21, що на приміському вокзалі.

У компанії просять пасажирів звертати увагу на оголошення на станціях та заздалегідь планувати свій маршрут.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додатковий рейс швидкісного поїзда «Інтерсіті» №117/118 Київ – Вінниця – Жмеринка до великодніх свят. Він запланований на 21 квітня. Поїзд зупинятиметься також у Вишневому, Козятині, Калинівці (Вінницька область) та Гнівані.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначила додатковий рейс швидкісного поїзда Інтерсіті №755/756 Київ – Луцьк – Київ до Великодніх свят. 

Також на період великодніх свят «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ. 

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Теги: Київ громадський транспорт Укрзалізниця

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