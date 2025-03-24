Обстріл Київщини та Запоріжжя: головне за ніч

Внаслідок обстрілу у Запоріжжі сталася пожежа, поранено жінку

У ніч проти 24 березня росіяни атакували дронами Київщину та Запоріжжя, гучно було і в Києві, збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0, прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив дату виборів, біля дилерського центру Tesla чоловік в'їхав у натовп мітингувальників, у російському Владивостоці невідомий вчинив підпал на парковці.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 24 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Дронова атака на Київщину

Росіяни здійснили чергову атаку на Київську область. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав чоловік.

У Фастівському районі внаслідок російської атаки поранено 37-річного чоловіка. Він отримав поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон, голови. Всю необхідну медичну допомогу йому надали на місті, згодом госпіталізували.

Також через обстріл в районі пошкоджено два приватні будинки. Ліквідована пожежа на території торгівельного підприємства.

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Армія РФ атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, поранено жінку. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки.

Через ворожу атаку дістала поранень 54-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилася. Зазначається, що через обстріл РФ сталася пожежа.

Збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0

Збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0 у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй УЄФА, що відбулася 23 березня в Генку.

У першому таймі обидві команди продемонстрували обережну гру, завершивши його без голів. Однак у другій половині зустрічі бельгійці активізувалися: на 70-й хвилині Максим де Кейпер відкрив рахунок, а Ромелу Лукаку відзначив двічі – на 76-й та 86-й хвилинах, встановивши остаточний результат 3:0.

Українська команда залишається в Лізі B, а бельгійська збірна – в Лізі A.

Голи: де Кейпер (70), Лукаку (76), (86).

Біля дилерського центру Tesla чоловік в'їхав у натовп мітингувальників

У Флориді біля дилерського центру Tesla розгорнулась чергова акція протесту проти рішень мільярдера Ілона Маска. Тоді чоловік в'хав у натовп протестувальників. Обійшлось без постраждалих.

Акція протесту була перервана, коли чоловік на низькій швидкості виїхав на тротуар, заповнений протестувальниками, змусивши людей відійти з дороги, щоб уникнути наїзду.

Згідно з протоколами суду, його заарештували та висунули звинувачення в нападі.

У Канаді незабаром відбуватимуться вибори

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться 28 квітня.

«Я щойно попросив генерал-губернатора (Канади Мері Саймон – «Главком») розпустити парламент і призначити вибори на 28 квітня. Вона погодилася», – заявив Карні.

Прем'єр-міністр пояснив, що рішення про проведення дострокових виборів продиктоване необхідністю у найкоротші терміни виправити проблеми в економіці країни та відреагувати на тарифну політику американської адміністрації. Для цього йому та його уряду потрібна «сильна підтримка» населення, додав Карні.

У Владивостоці згоріли десятки автівок на стоянці

У російському місті Владивосток невідомий чоловік вчинив підпал на автостоянці. Повідомляється, що спершу чоловік підійшов до одного автомобіля облив його легкозаймистою рідиною та підпалив.

Після цього автівка спалахнула. Згодом полум'я перекинулось на автомобілі, що стояли поруч. Загалом на стоянці вигоріли 22 транспортних засоби.

Пожежу ліквідували, палія розшукують. Прокуратура ідентифікувала злочин, як навмисний підпал авто. За попередніми даними, постраждалих немає.