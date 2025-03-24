Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Київщини та Запоріжжя: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Обстріл Київщини та Запоріжжя: головне за ніч
Головні новини ночі проти 24 березня
фото: Микола Калашник

Внаслідок обстрілу у Запоріжжі сталася пожежа, поранено жінку

У ніч проти 24 березня росіяни атакували дронами Київщину та Запоріжжя, гучно було і в Києві, збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0, прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив дату виборів, біля дилерського центру Tesla чоловік в'їхав у натовп мітингувальників, у російському Владивостоці невідомий вчинив підпал на парковці.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 24 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Дронова атака на Київщину

Росіяни здійснили чергову атаку на Київську область. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав чоловік.

У Фастівському районі внаслідок російської атаки поранено 37-річного чоловіка. Він отримав поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон, голови. Всю необхідну медичну допомогу йому надали на місті, згодом госпіталізували.

Також через обстріл в районі пошкоджено два приватні будинки. Ліквідована пожежа на території торгівельного підприємства.

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Армія РФ атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, поранено жінку. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки. 

Через ворожу атаку дістала поранень 54-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилася. Зазначається, що через обстріл РФ сталася пожежа.

Збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0

Збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0 у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй УЄФА, що відбулася 23 березня в Генку. 

У першому таймі обидві команди продемонстрували обережну гру, завершивши його без голів. Однак у другій половині зустрічі бельгійці активізувалися: на 70-й хвилині Максим де Кейпер відкрив рахунок, а Ромелу Лукаку відзначив двічі – на 76-й та 86-й хвилинах, встановивши остаточний результат 3:0.

Українська команда залишається в Лізі B, а бельгійська збірна – в Лізі A.

Голи: де Кейпер (70), Лукаку (76), (86).

Біля дилерського центру Tesla чоловік в'їхав у натовп мітингувальників

У Флориді біля дилерського центру Tesla розгорнулась чергова акція протесту проти рішень мільярдера Ілона Маска. Тоді чоловік в'хав у натовп протестувальників. Обійшлось без постраждалих. 

Акція протесту була перервана, коли чоловік на низькій швидкості виїхав на тротуар, заповнений протестувальниками, змусивши людей відійти з дороги, щоб уникнути наїзду.

Згідно з протоколами суду, його заарештували та висунули звинувачення в нападі.

У Канаді незабаром відбуватимуться вибори

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться 28 квітня.

«Я щойно попросив генерал-губернатора (Канади Мері Саймон – «Главком») розпустити парламент і призначити вибори на 28 квітня. Вона погодилася», – заявив Карні.

Прем'єр-міністр пояснив, що рішення про проведення дострокових виборів продиктоване необхідністю у найкоротші терміни виправити проблеми в економіці країни та відреагувати на тарифну політику американської адміністрації. Для цього йому та його уряду потрібна «сильна підтримка» населення, додав Карні.

У Владивостоці згоріли десятки автівок на стоянці

У російському місті Владивосток невідомий чоловік вчинив підпал на автостоянці. Повідомляється, що спершу чоловік підійшов до одного автомобіля облив його легкозаймистою рідиною та підпалив.

Після цього автівка спалахнула. Згодом полум'я перекинулось на автомобілі, що стояли поруч. Загалом на стоянці вигоріли 22 транспортних засоби.

Пожежу ліквідували, палія розшукують. Прокуратура ідентифікувала злочин, як навмисний підпал авто. За попередніми даними, постраждалих немає.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя пожежа прокуратура міністр дороги акція Збірна України обстріл Tesla жінка чоловік Ромелу Лукаку Микола Калашник гараж Іван Федоров поранення росіяни Марк Карні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одним із етапів перемир'я може стати обмін полоненими, який буде «жестом доброї волі», вважає Волтц
Волтц описав покрокову модель перемир’я в Україні
Вчора, 20:50
Попередній діагноз Сича – пошкодження медіальної колатеральної зв'язки
Травма Сича у грі з Бельгією. Стало відомо, коли захисник зможе повернутися на поле
21 березня, 12:55
У Кропивницькому внаслідок ворожої атаки пошкоджені будинки
Атака на Кропивницький: ворожі дрони поцілили по вулиці Миру (фото)
20 березня, 02:50
РФ розширює підрозділи для інформаційно-психологічних операцій: що планує
РФ розширює підрозділи для інформаційно-психологічних операцій: що планує
18 березня, 10:52
За версією слідства, Віктор Крайтор віддав наказ відкрити вогонь по протестувальниках у Хмельницькому, у 2014 році
Обстріл мітингувальників у Хмельницькому під час Майдану: суд виправдав ексслужбовців СБУ
11 березня, 17:28
Свій наступний матч збірна України зіграє 20 березня проти Бельгії
Циганков, Довбик та інші. Як українські легіонери провели чергові матчі у своїх клубах
11 березня, 13:28
Трегубов: Зараз у принципі спроможності українських військ поступово, але зростають
Речник «Хортиці» повідомив, де росіяни намагаються прорвати українську оборону
10 березня, 21:17
У ніч проти 7 березня РФ атакувала Одещину
Найбільше з початку року. ВМС повідомили, скільки ракет Росія запустила вночі
7 березня, 09:10
Педагогів, які зіштовхнулися зі зменшенням надбавок і доплат, закликають повідомляти про це МОН із зазначенням області та громади
Міносвіти пояснило, чи впливає «вчительська тисяча» на інші надбавки
5 березня, 11:24

Події в Україні

Україна зустріне тиждень дощем: погода на 24 березня
Україна зустріне тиждень дощем: погода на 24 березня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 березня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 24 березня 2025
Обстріл Київщини та Запоріжжя: головне за ніч
Обстріл Київщини та Запоріжжя: головне за ніч
Чому Путін настільки одержимий Україною: одна з головних версій
Чому Путін настільки одержимий Україною: одна з головних версій
Карта бойових дій в Україні станом на 24 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 березня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 березня: ситуація на фронті
76K
Ситуація на фронті. Російські понти закінчились
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 березня 2025
46K
«Встигають писати дисертації». Співвласник «Нової пошти» позаздрив Залужному та Усику
20K
Окупант зізнався, що вбив командира роти через голод
15K
Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Ярослав Федорчук: У Росії про мене завжди говорили «хохол сейчас все сделает»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:10
Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua