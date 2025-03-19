Стрілянина з погонею через борг $120 тис.: у Києві троє чоловіків напали на іноземця

Кредитори чекали на боржника під одним із ресторанів столиці. Коли чоловік сидів у машині, йому пробили колесо

Іноземець, який займався бізнесом в Україні, вклав гроші трьох своїх знайомих у власну справу. Бізнес прогорів, тому повернути $120 тис. чоловік в обумовлені строки не зміг

Борг у $120 тис. обернувся стріляниною та побиттям: у Києві трьом чоловікам оголошено підозру за напад на іноземця. Кредитори, не дочекавшись повернення грошей, влаштували справжнє переслідування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Слідчі прокуратури встановили, що іноземець, який займався бізнесом в Україні, вклав гроші трьох своїх знайомих у власну справу. Бізнес прогорів, тому повернути $120 тис. чоловік в обумовлені строки не зміг.

«Відтак кредитори чекали на боржника під одним із ресторанів столиці. Коли чоловік сидів у машині, йому пробили колесо», – повідомили у прокуратурі.

Розбите скло у автівці боржника фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Повідомляється, що, не зважаючи на пробите колесо, боржник поїхав, оскільки відчував загрозу. Троє підозрюваних почали переслідування, стріляючи по машині під час руху. Згодом іноземець покинув автомобіль та тікав вже без машини, але його наздогнали та почали бити, вимагаючи повернути по $40 тис. кожному з кредиторів.

Нападників затримано, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцям Києва, які влаштували на дорогах столиці перегони зі стріляниною (ч. 3 ст. 355 КК України).

Нагадаємо, правоохоронці затримали шістьох людей, яких підозрюють у причетності до стрілянини в одному з торгово-розважальних центрів у Білій Церкві Київської області. 18 березня, близько 11:00 група людей зайшла до приміщення спортивного клубу, розташованого у ТРЦ міста Біла Церква, та почала сварку з трьома відвідувачами. Під час суперечки було здійснено декілька пострілів, внаслідок стрілянина поранень зазнав один з відвідувачів спортзалу.

Раніше, 11 березня, у Дніпровському районі Києва сталася погоня зі стріляниною за участі правоохоронців та водія автомобіля Mercedes.

Також «Главком» повідомляв, що 6 березня у селі Суходоли Волинської області 17-річний хлопець прийшов до школи з пневматичним пістолетом та стріляв по учнях.