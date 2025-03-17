На кордоні зі Словаччиною обмежено рух транспорту: деталі

На словацькому пункті пропуску «Вишнє Нємецьке» обмежать рух вантажівок через ремонт

З 17 по 19 березня у пункті пропуску «Вишнє-Нємецьке – Ужгород» буде частково обмежений рух вантажівок через ремонт на словацькій частині пункту пропуску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Закарпатську митницю.

«До уваги водіїв великогабаритного транспорту! На словацькому пункті пропуску «Вишнє Нємецьке» обмежать рух вантажівок через ремонт», – попереджають митники.

Словацька сторона проводитиме технічне обслуговування осьових ваг.

За інформацією Міхаловецької митниці, ремонтні роботи здійснюватимуться на одній зі смуг руху, на якій буде встановлено тимчасові дорожні знаки.

«Водіїв вантажівок закликають бути уважними, дотримуватися вказівок працівників митниці та поліції, а також орієнтуватися на тимчасові дорожні знаки», – повідомляє Закарпатська митниця.

Нагадаємо, до 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про які саме області йде мова поки не уточнюється.

Крім того, планується удосконалення системи «єЧерга». Зараз вона вже працює на 28 пунктах пропуску. Прем’єр також анонсував зміни щодо «транспортного безвізу».

Також з 13 березня до 10 травня у пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі. Прикордонники рекомендують туристам завчасно планувати подорож.