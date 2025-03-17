Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На кордоні зі Словаччиною обмежено рух транспорту: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На кордоні зі Словаччиною обмежено рух транспорту: деталі
Словацька сторона проводитиме технічне обслуговування осьових ваг
фото: Закарпатська митниця

На словацькому пункті пропуску «Вишнє Нємецьке» обмежать рух вантажівок через ремонт

З 17 по 19 березня у пункті пропуску «Вишнє-Нємецьке – Ужгород» буде частково обмежений рух вантажівок через ремонт на словацькій частині пункту пропуску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Закарпатську митницю.

«До уваги водіїв великогабаритного транспорту! На словацькому пункті пропуску «Вишнє Нємецьке» обмежать рух вантажівок через ремонт», – попереджають митники. 

Словацька сторона проводитиме технічне обслуговування осьових ваг.

За інформацією Міхаловецької митниці, ремонтні роботи здійснюватимуться на одній зі смуг руху, на якій буде встановлено тимчасові дорожні знаки.

«Водіїв вантажівок закликають бути уважними, дотримуватися вказівок працівників митниці та поліції, а також орієнтуватися на тимчасові дорожні знаки», – повідомляє Закарпатська митниця.

Нагадаємо, до 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про які саме області йде мова поки не уточнюється.

Крім того, планується удосконалення системи «єЧерга». Зараз вона вже працює на 28 пунктах пропуску. Прем’єр також анонсував зміни щодо «транспортного безвізу».

Також з 13 березня до 10 травня у пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі. Прикордонники рекомендують туристам завчасно планувати подорож.

Читайте також:

Теги: прикордонники митниця міністр ремонт Ужгород подорож

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський після голосування Ради щодо енергоблоків подякував депутатам, які «зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України»
Президент підписав законопроєкт про купівлю реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС
13 березня, 19:54
Міністр міжнародного розвитку Швеції: Це найбільший цивільний пакет допомоги в історії країни
«Найбільший пакет допомоги в історії». Швеція виділила понад $400 млн для України
13 березня, 18:39
Мешканка Німеччини виклала оголошення про продаж неслухняного сина
У Німеччині жінка намагалася продати на аукціоні 10-місячного сина
7 березня, 10:19
Це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газової інфраструктури «Групи Нафтогаз»
Росіяни атакували об'єкти «Нафтогазу»: є пошкодження
7 березня, 08:52
Президент США додав, що якби не зброя Америки, «ця війна відразу закінчилася б». У відповідь Зеленський сказав: «За три дні, я чув це вже від Путіна»
На зустрічі Зеленського і Трампа розгорілася жорстка суперечка
28 лютого, 19:46
В угоді немає положень про фонд у $500 млрд та повну власність США
Зеленський назвав деталі рамкової угоди між США та Україною щодо копалин
26 лютого, 15:58
фото: «Київтеплоенерго»
У Голосіївському районі Києва через аварію 50 будинків залишилися без тепла
26 лютого, 11:39
Девід Леммі запевнив, що Британія продовжить підтримувати Україну
«Настав час закрутити гайки». Британія оголосить безпрецедентні санкції проти Росії
23 лютого, 07:57
Пентагон чекатимуть значні зміни
Оборонний бюджет Пентагона буде скорочений – Washington Post
20 лютого, 11:49

Соціум

На кордоні зі Словаччиною обмежено рух транспорту: деталі
На кордоні зі Словаччиною обмежено рух транспорту: деталі
Саакашвілі отримав другий вирок за два тижні
Саакашвілі отримав другий вирок за два тижні
Трамп похизувався, що виграв чемпіонат з гольфу у власному клубі
Трамп похизувався, що виграв чемпіонат з гольфу у власному клубі
У Північній Македонії оголошено жалобу за загиблими в пожежі в нічному клубі
У Північній Македонії оголошено жалобу за загиблими в пожежі в нічному клубі
День святого Патріка: традиції та історія свята
День святого Патріка: традиції та історія свята
Федеральні працівники стикнулися з незручностями в офісах та звинуватили Трампа
Федеральні працівники стикнулися з незручностями в офісах та звинуватили Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
302K
Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ
187K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 березня: ситуація на фронті
126K
Українська співачка вийшла заміж за російського шоумена-путініста
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 березня 2025
34K
Таємні хвороби Путіних. Журналісти отримали результати аналізів родичів диктатора
8316
Українські військові розповіли про відступ із Суджі – The New York Times

Новини

Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Сьогодні, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
15 березня, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua