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Під Києвом будується гігантський аквапарк: яким буде та коли почне працювати (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Під Києвом будується гігантський аквапарк: яким буде та коли почне працювати (фото)
Аквапарк зможе щодня приймати близько тисячі відвідувачів
візуалізація: Ірпінська міська рада

Відкриття аквапарку заплановане на 2026 рік

В місті Ірпінь під Києвом поруч із Ірпінською набережною на приватній земельній ділянці будується аквапарк. Він зможе щодня прийняти близько тисячі відвідувачів. Наразі аквапарк будують в рамках проєкту Riviera club, cаме так він буде називатись після офіційного відкриття. Будівельні роботи планують завершити до кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Pragmatika media

Як повідомляється, загальна площа комплексу становить 2,0385 га, з яких територія розважального комплексу займає 1,6385 га, а парковка – 0,4 га.

Відкриття аквапарку заплановане на 2026 рік
Відкриття аквапарку заплановане на 2026 рік
Візуалізація надана Ірпінською міською радою

Будівництво комплексу відбуватиметься у дві черги. На першому етапі буде зведено водний атракціон із шістьма гірками для дорослих, дитячий водний атракціон, плавальний басейн, дитячий басейн з ігровим містечком, дитячу спрей-зону, приймальний басейн, сцену для концертів і творчих заходів, літній майданчик, ресторан, фудкорт, барну стійку, адміністративно-побутову будівлю із захисною спорудою подвійного призначення та окремі будівлі санвузлів.

На другому етапі передбачене будівництво кафе, банкетної зали та плавального басейну з джакузі у VIP-зоні.

Планується, що Riviera club матиме дві основні зони відпочинку. Аквапарк міститиме шість водних гірок для дорослих, дитячий водний комплекс і спрей-зону, пінні розваги для дітей, фудкорт, ресторан, плавальний басейн площею 621,8 м² та зону для приватних заходів.

Будівництво комплексу відбуватиметься у дві черг
Будівництво комплексу відбуватиметься у дві черг
Візуалізація надана Ірпінською міською радою

Також буде створений сучасний майданчик для творчих і музичних подій, що включатиме сцену площею 49 м² із потужним освітленням і звуковим обладнанням, літній майданчик площею 738 м² із посадковими місцями, стильну покрівлю-купол і ресторан.

Цікаво, що аквапарк працюватиме цілий рік, оскільки матиме криті простори та місця для проведення різноманітних заходів і подій. Відкриття заплановане на 2026 рік.

В Ірпені будується один з найбільших аквапарків України та найбільший розважальний комплекс з водними атракціонами у Київській області
В Ірпені будується один з найбільших аквапарків України та найбільший розважальний комплекс з водними атракціонами у Київській області
Візуалізація надана Ірпінською міською радою

В. о. міського голови Ірпеня Анжела Макеєва каже, що будівництво одного з найбільших open-air аквапарків в Україні – це важлива подія для міста, передусім це розвиток громади, створення нових робочих місць, надходження податків, наповнення бюджету.

Також, за словами Макеєвої,  аквапарк на цьому місці планувався давно, ще у 2020 році. Однак до війни не вдалося знайти інвестора. Зараз такий підприємець знайшовся і реалізовує проєкт.  

Повідомляється, що аквапарк буде побудовано поруч із житловим комплексом «Синергія». У громади вже були зауваження, що будівництво цього ЖК призвело до підтоплень під час весняних паводків.  На запитання, чи не погіршиться ситуація після зведення аквапарку, в. о. міського голови Ірпеня Анжела Макеєва зазначила, що у будь-якій громаді є активісти, які критикують нові проєкти.

«Колись, коли ми починали будівництво парків, дехто протестував, що вирубають ліси. А тепер, коли бачать сучасні парки з інфраструктурою, поливом, лавками, ніхто вже не кричить. Щодо аквапарку, всі містобудівні умови отримані офіційно через «Дію». Це не багатоповерхова забудова, а розважальна інфраструктура, яка не створить великого навантаження. А твердження, що будівництво відбувається в заплаві, – це маніпуляція. За висновками комісії, аквапарк розташований за її межами», – пояснила Макеєва. 

Варто додати, що зараз у Києві працюючих аквапарків немає, також закрито аквапарк у Броварах. 

Нагадаємо, будівництво метро на Виноградар у Києві триває. Зокрема, наразі там зводять перший в Україні двоповерховий тунель. Наразі вже готовий правий тунель від станції метро «Сирець» до станції «Мостицька». Будівельники проводять підготовчі роботи на шести майданчиках. Зокрема, на одній ділянці будується двоповерховий тунель.

До слова, у Василькові почалося будівництво дев’ятиповерхівки на місці зруйнованого будинку. П’ятиповерховий будинок на вул. Декабристів, 42 зруйнувала російська ракета під час обстрілу у 2022 році. Після обстеження його повністю демонтували.

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Теги: будівництво населення атракціон парковка інфраструктура активісти технології Ірпінь Київщина забудова басейн

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