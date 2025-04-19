Поліція Києва роз’яснила ситуацію зі сутичками на ЛГБТК+ кінофестивалі

Правоохоронці забезпечують порядок біля кінотеатру «Жовтень», де наразі проходить кінофестиваль Sunny Bunny

У Києві попри сутички біля кінотеатру «Жовтень» під час проведення кінофестивалю Sunny Bunny, поліція офіційно не затримувала жодного протестувальника. Як інформує «Главком», про це «Радіо Свобода» повідомила пресофіцерка Нацполіції Наталія Крот.

«Ніхто нікого не затримує, просто у зв’язку з тим, що зібралися протестувальники проти цього кінофестивалю, підозрілих людей запрошують до відділку поліції для встановлення всіх обставин і їхньої особи», – сказала Крот.

Представниця Національної поліції повідомила, що правоохоронці забезпечують порядок біля кінотеатру «Жовтень», де наразі проходить кінофестиваль Sunny Bunny. Вона уточнила, що у разі порушень правопорядку поліція складає відповідні матеріали на учасників протестів. Наразі порушень на акціях не зафіксовано.

Вона зазначила, що поліцейські чергуватимуть біля «Жовтня» до завершення фестивалю, який триватиме до 25 квітня. Крім того, заходи безпеки посилені через Великодні свята.

Раніше повідомлялося, що у Києві біля кінотеатру «Жовтень» відбулась сутичка поліції з мітингувальниками.

Нагадаємо, цьогоріч, 18–25 квітня, у Києві пройде третій фестиваль квір-кіно Sunny Bunny. Головна програма фестивалю – міжнародний конкурс. До програми увійшли повнометражні ігрові фільми про ЛГБТКІ+ з усього світу, які розкривають тему квірності, досліджують тілесність, ідентичність, втрату, прийняття і протест.

Рішення про проведення квір-кінофестивалю Sunny Bunny, що збігається з одним з найважливіших релігійних свят українців – Великоднем, викликало жваве обговорення. Особливо гострою стала реакція віруючих українців, які вважають такий збіг неповагою до їхніх релігійних почуттів та традицій, проте є й ті, хто не бачить нічого поганого у проведенні запланованого заходу під час великодніх свят.

Як заявили організатори, кінофестиваль Sunny Bunny передусім виступає за порозуміння і прийняття й не має на меті обурити громадськість. Україна – світська держава, в якій поруч співіснують представники й представниці різних релігій та переконань.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко відреагував на проведення у Києві фестивалю квір-кіно.

До слова, минулого року організатори фестивалю «Квір-пропаганда Фест», анонсованого ГО «КиївПрайд» на Дні пам’яті жертв Голодомору (23–24 листопада) під тиском громадськості змушені були перенести подію. Тоді вони повідомили, що не знали про пам’ятні дні.