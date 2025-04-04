Головна Київ Публікації
search button user button menu button

Дилема Кличка. Як київський мер потрапив у капкан «Європейської солідарності»

Столиця
Павло Вуєць
glavcom.ua
Павло Вуєць
google social img telegram social img facebook social img
Дилема Кличка. Як київський мер потрапив у капкан «Європейської солідарності»
Партнери з «Європейської солідарності» настійливо рекомендуватимуть Віталію Кличку зробити фігуранта корупційного скандалу Володимира Прокопіва новим секретарем Київради
фото: Facebook Володимира Прокопіва

Покаравши ворогів, Віталій Кличко опиняється у занадто міцних обіймах союзників

«Спецоперація», яку у четвер під звук сирен повітряної тривоги провела Київрада, може стати для столичного мера пірровою перемогою. Нагадаємо, столичний парламент ухвалив проєкт рішення, яке посилює владу Віталія Кличка і фактично обмежує повноваження голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Останній був призначений три місяці тому і взявся активно конкурувати з обраним мером і головою КМДА. 

По-перше, Банкова, очевидно, реагуватиме на цей гучний ляпас від Кличка та його команди. І навряд чи все обмежиться лише гнівними дописами керівника КМВА Тимура Ткаченка, який заявив, що «забрати повноваження у начальника військової адміністрації під час воєнного стану може тільки той, хто його туди призначив».

Законодавство воєнного часу в частині розмежування повноважень в столиці настільки заплутане, що одним голосуванням весь клубок протиріч не розрубити. Команда Ткаченка може оскаржувати кожен підпис Кличка, зроблений в обхід КМВА у судах, і нинішній дуалізм влади в Києві просто набуде інших форм.

По-друге, голосування за таке необхідне Віталію Володимировичу рішення несподівано поставило його у вразливе становище перед партнерами по неформальній більшості у Київраді. «Удар» в результаті дав за те, щоб посунути амбітного Ткаченка менше голосів, ніж «Європейська солідарність»: 23 голоси (плюс голос самого Кличка) проти 26. І це притому, що на рахунку у цей момент був буквально кожен голос.

Результати голосування за рішення про скорочення повноважень КМВА на користь Кличка
Результати голосування за рішення про скорочення повноважень КМВА на користь Кличка

Сатисфакція для «ЄС»

Такий дисбаланс вже дав привід «Європейській солідарності» тиснути на Кличка в іншому важливому питанні. У вівторок на вимогу більше ніж 40 депутатів має відбутися таємне голосування за відставку найближчого соратника мера, секретаря Київради Володимира Бондаренка. Він оскандалився на сумнозвісних «плівках Комарницького», які пролили світло на масштабні земельні корупційні схеми у столиці.

Наразі Кличко на підставі заяви Бондаренка відсторонив його від ведення засідань, але опозиції цього замало: «слуги народу» ініціювали збір підписів щодо його усунення з посади і станом на четвер заявили, що зібрали необхідні «40+» депутатських підписів. За відсутності секретаря у президії мер веде засідання сам і, як показало засідання у четвер, виходить це у нього не надто вправно.  

Після не надто тривалої штовханини і суперечок щодо регламенту на останньому засіданні було домовлено визначити долю Бондаренка на позачерговому засіданні у вівторок, 8 квітня. Ймовірність того, що відставка «зашквареного» секретаря буде ухвалена – висока.

І такий поворот подій – це новий виклик для Кличка: після корупційного скандалу йому буде дуже важко знову провести у це крісло свою довірену особу. За інформацією «Главкома», партнери «Удару» з «Європейської солідарності» Порошенка вже вимагають від міського голови перегляду умов співпраці. Команда Порошенка у столиці бажає бачити наступним секретарем саме представника своєї політсили. І з боку «ЄС» навіть визначений конкретний кандидат на цю посаду – голова їхньої фракції у Київраді Володимир Прокопів.

Здавалося б, бажання цілком логічне: фракція партії Порошенка підставила Кличку плече в критичний момент, якби не одне «але». Згаданий Прокопів сам нещодавно став фігурантом гучного корупційного розслідування. У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами.

Кличко тоді не тільки не став на захист лідера партнерської фракції, а сам звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА. Сам Прокопів пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення, але минуло пів року, а він і досі числиться на сайті КМДА заступником з питань здійснення самоврядних повноважень. Тобто скандал просто зам'яли. Звісно, Прокопів може казати, що у правоохоронних органів в результаті не виникло до нього питань, але так само ні в чому не звинувачують зараз і Бондаренка – він проходить у справі щодо «плівок Комарницького» лише як свідок.

Утім, і Прокопів, і «ЄС» перебувають наразі в сильнішій позиції, ніж Кличко, який після корупційного скандалу вимушений був звільнити низку близьких до себе чиновників та директорів комунальних підприємств та вислуховує постійні претензії щодо того, що відбувалося у нього під носом. Тож саме партнери київського мера можуть настійливо просувати свої умови щодо крісла «хазяїна Київради».

«Якщо для ініціації питання про відставку секретаря потрібно 40 голосів, то для обрання нового (також через таємне голосування) – 61, – нагадує процедуру голова регламентної комісії Київради Леонід Ємець з «ЄС». – Після того, як його звільнили, кандидатуру нового секретаря пропонує міський голова. Якщо вона не набере 61 голос, депутати мають право на наступному пленарному засіданні висунути свою кандидатуру. Якщо вони не змогли цього зробити або вона не набрала 61 і більше голосів, на наступному засіданні знову пропонує міський голова. І так по черзі. 

Ємець зауважує, що обов'язки секретаря протягом всього цього часу виконує міський голова і, поки він працює, колапсу Київради не відбудеться. Навіть якщо міського голови з тих чи інших причин не буде, міська рада може обрати собі головуючого.

«І лише якщо не буде секретаря, не буде міського голови і депутати не будуть спроможні обрати головуючого, має минути місяць, поки може постати питання щодо передачі повноважень Київради до КМВА. І це відбудеться не автоматично, а за це рішення має ще проголосувати Верховна Рада», – резюмує голова регламентної комісії.

«Європейська солідарність» вже претендувала на посаду секретаря під час формування Київради у 2020 році, але тоді Кличку вдалося задовольнити партнерів через формування комісій. Зміна секретаря може потягнути за собою перегляд попередніх домовленостей та чергові пертурбації в міськраді. І в них вже може включитися розлючений діяльністю київського мера Офіс президента.

Павло Вуєць, «Главком»

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Європейська солідарність Київ Київрада УДАР Володимир Прокопів Володимир Бондаренко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутатка Київради Вікторія Муха
Як столиця вшановує загиблих героїв. Депутатка Вікторія Муха – про нові правила і принципи київ
5 березня, 12:00
Депутатка Вікторія Пташник дала пораду секретарю Київради Володимиру Бондаренку, голос якого був зафіксований на «прослушці» НАБУ
Фатальна «прослушка». Депутатка Порошенка у Київраді закликала найближчого соратника Кличка піти з посади
12 березня, 20:59
У готелі «Прем’єр Палац» відбудеться закрита презентація кліпу українського співака Shumei «Гуде вітер»
У Києві відбудеться закрита презентація кліпу – саундтреку до фільму «Малевич»
25 березня, 13:19
Чоловік зателефонував на спецлінію «102» та заявив, що збирається підірвати Південний міст
Киянин вигадав, що готується підірвати Південний міст: як його покарали
25 березня, 17:07
У 2019-2020 роках суспільство із так званих «плівок НАБУ» дізналося, що коїлося про у кабінеті голови цього суду Павла Вовка
Судді ліквідованого київського суду продовжують отримувати мільйони, нічого не роблячи (Документи)
30 березня, 09:29
Трибуна Київради заблокована фракцією «ЄС», як і минулого разу
Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Київради
13 березня, 12:44
На Виноградарі через будівництво метро на рік буде перекрито частину проспекту
Зміни маршрутів: як курсуватиме транспорт через будівництво метро на Виноградар
28 березня, 17:50
27 квітня 2025 року заїзд транспортних засобів на вулицю Крайню буде обмежено
Поминальні дні у Києві: як працюватиме громадський транспорт
1 квiтня, 17:11
Укуси кліщів майже не помітні, утім можуть серйозно нашкодити здоров’ю як людей, так і тварин
У Києві починається сезон кліщів: як захистити себе та домашніх улюбленців
Сьогодні, 15:20

Публікації

Дилема Кличка. Як київський мер потрапив у капкан «Європейської солідарності»
Дилема Кличка. Як київський мер потрапив у капкан «Європейської солідарності»
Переворот у столиці. Кличко завдає удар у відповідь
Переворот у столиці. Кличко завдає удар у відповідь
Блокування імені Порошенка. Хто паралізував Київраду
Блокування імені Порошенка. Хто паралізував Київраду
Будівельна одісея Войцеховського. Хепі-енду не буде?
Будівельна одісея Войцеховського. Хепі-енду не буде?
«Депутати не хочуть перебувати з ним в одній залі». Куди сховався секретар Київради Бондаренко?
«Депутати не хочуть перебувати з ним в одній залі». Куди сховався секретар Київради Бондаренко?
«Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького
«Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького

Публікації

Втікач Дмитро Табачник має кілька бізнесів у Криму
Кримський ковбой Дмитро Табачник. Нова бізнес-імперія та… результати аналізів ексміністра освіти
Сьогодні, 12:25
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
2 квiтня, 20:03
Чи здатна Україна створити атомну бомбу? Що кажуть фізики-ядерники різних поколінь
Чи здатна Україна створити атомну бомбу? Що кажуть фізики-ядерники різних поколінь
2 квiтня, 16:35
Шість років без виборів. І чому ще не час їх проводити
Шість років без виборів. І чому ще не час їх проводити
1 квiтня, 13:07
Епічна суперечка Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті лишила незакритим ключове питання
Угода про репарації? Як Зеленському вибратися з «рідкоземельної» пастки Трампа
31 березня, 21:45

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
11K
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту
8380
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8020
Чи може Україна створити ядерну зброю? Відомий фізик-ядерник оцінив потенціал і назвав строки
7578
Втрати ворога станом на 4 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua