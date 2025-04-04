Дилема Кличка. Як київський мер потрапив у капкан «Європейської солідарності»

Покаравши ворогів, Віталій Кличко опиняється у занадто міцних обіймах союзників

«Спецоперація», яку у четвер під звук сирен повітряної тривоги провела Київрада, може стати для столичного мера пірровою перемогою. Нагадаємо, столичний парламент ухвалив проєкт рішення, яке посилює владу Віталія Кличка і фактично обмежує повноваження голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Останній був призначений три місяці тому і взявся активно конкурувати з обраним мером і головою КМДА.

По-перше, Банкова, очевидно, реагуватиме на цей гучний ляпас від Кличка та його команди. І навряд чи все обмежиться лише гнівними дописами керівника КМВА Тимура Ткаченка, який заявив, що «забрати повноваження у начальника військової адміністрації під час воєнного стану може тільки той, хто його туди призначив».

Законодавство воєнного часу в частині розмежування повноважень в столиці настільки заплутане, що одним голосуванням весь клубок протиріч не розрубити. Команда Ткаченка може оскаржувати кожен підпис Кличка, зроблений в обхід КМВА у судах, і нинішній дуалізм влади в Києві просто набуде інших форм.

По-друге, голосування за таке необхідне Віталію Володимировичу рішення несподівано поставило його у вразливе становище перед партнерами по неформальній більшості у Київраді. «Удар» в результаті дав за те, щоб посунути амбітного Ткаченка менше голосів, ніж «Європейська солідарність»: 23 голоси (плюс голос самого Кличка) проти 26. І це притому, що на рахунку у цей момент був буквально кожен голос.

Результати голосування за рішення про скорочення повноважень КМВА на користь Кличка

Сатисфакція для «ЄС»

Такий дисбаланс вже дав привід «Європейській солідарності» тиснути на Кличка в іншому важливому питанні. У вівторок на вимогу більше ніж 40 депутатів має відбутися таємне голосування за відставку найближчого соратника мера, секретаря Київради Володимира Бондаренка. Він оскандалився на сумнозвісних «плівках Комарницького», які пролили світло на масштабні земельні корупційні схеми у столиці.

Наразі Кличко на підставі заяви Бондаренка відсторонив його від ведення засідань, але опозиції цього замало: «слуги народу» ініціювали збір підписів щодо його усунення з посади і станом на четвер заявили, що зібрали необхідні «40+» депутатських підписів. За відсутності секретаря у президії мер веде засідання сам і, як показало засідання у четвер, виходить це у нього не надто вправно.

Після не надто тривалої штовханини і суперечок щодо регламенту на останньому засіданні було домовлено визначити долю Бондаренка на позачерговому засіданні у вівторок, 8 квітня. Ймовірність того, що відставка «зашквареного» секретаря буде ухвалена – висока.

І такий поворот подій – це новий виклик для Кличка: після корупційного скандалу йому буде дуже важко знову провести у це крісло свою довірену особу. За інформацією «Главкома», партнери «Удару» з «Європейської солідарності» Порошенка вже вимагають від міського голови перегляду умов співпраці. Команда Порошенка у столиці бажає бачити наступним секретарем саме представника своєї політсили. І з боку «ЄС» навіть визначений конкретний кандидат на цю посаду – голова їхньої фракції у Київраді Володимир Прокопів.

Здавалося б, бажання цілком логічне: фракція партії Порошенка підставила Кличку плече в критичний момент, якби не одне «але». Згаданий Прокопів сам нещодавно став фігурантом гучного корупційного розслідування. У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами.

Кличко тоді не тільки не став на захист лідера партнерської фракції, а сам звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА. Сам Прокопів пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення, але минуло пів року, а він і досі числиться на сайті КМДА заступником з питань здійснення самоврядних повноважень. Тобто скандал просто зам'яли. Звісно, Прокопів може казати, що у правоохоронних органів в результаті не виникло до нього питань, але так само ні в чому не звинувачують зараз і Бондаренка – він проходить у справі щодо «плівок Комарницького» лише як свідок.

Утім, і Прокопів, і «ЄС» перебувають наразі в сильнішій позиції, ніж Кличко, який після корупційного скандалу вимушений був звільнити низку близьких до себе чиновників та директорів комунальних підприємств та вислуховує постійні претензії щодо того, що відбувалося у нього під носом. Тож саме партнери київського мера можуть настійливо просувати свої умови щодо крісла «хазяїна Київради».

«Якщо для ініціації питання про відставку секретаря потрібно 40 голосів, то для обрання нового (також через таємне голосування) – 61, – нагадує процедуру голова регламентної комісії Київради Леонід Ємець з «ЄС». – Після того, як його звільнили, кандидатуру нового секретаря пропонує міський голова. Якщо вона не набере 61 голос, депутати мають право на наступному пленарному засіданні висунути свою кандидатуру. Якщо вони не змогли цього зробити або вона не набрала 61 і більше голосів, на наступному засіданні знову пропонує міський голова. І так по черзі.

Ємець зауважує, що обов'язки секретаря протягом всього цього часу виконує міський голова і, поки він працює, колапсу Київради не відбудеться. Навіть якщо міського голови з тих чи інших причин не буде, міська рада може обрати собі головуючого.

«І лише якщо не буде секретаря, не буде міського голови і депутати не будуть спроможні обрати головуючого, має минути місяць, поки може постати питання щодо передачі повноважень Київради до КМВА. І це відбудеться не автоматично, а за це рішення має ще проголосувати Верховна Рада», – резюмує голова регламентної комісії.

«Європейська солідарність» вже претендувала на посаду секретаря під час формування Київради у 2020 році, але тоді Кличку вдалося задовольнити партнерів через формування комісій. Зміна секретаря може потягнути за собою перегляд попередніх домовленостей та чергові пертурбації в міськраді. І в них вже може включитися розлючений діяльністю київського мера Офіс президента.

Павло Вуєць, «Главком»