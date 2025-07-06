Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибух біля ТЕЦ у Києві: рятувальники ліквідували наслідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Вибух біля ТЕЦ у Києві: рятувальники ліквідували наслідки
До гасіння було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць основної й спеціальної техніки
фото: ДСНС Києва/Facebook

Вогонь охопив відкриту територію, а також технічну ємність

Рятувальники ліквідували пожежу у Деснянському районі столиці. Вогонь охопив відкриту територію, а також технічну ємність. Як інформує «Главком», про це повідомляє ДСНС Києва.

Повідомлення про пожежу на вулиці Пухівській вогнеборці отримали о 16:13.

Вибух біля ТЕЦ у Києві: рятувальники ліквідували наслідки фото 1

«На відкритій місцевості загорілася побутівка, з подальшим поширенням вогню на розташовану поруч технічну ємність. Пожежу ліквідовано о 17:11 на площі 100 кв. м», – сказано у повідомленні ДСНС.

До гасіння було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць основної й спеціальної техніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

7 фото
На весь екран

Нагадаємо, у неділю, 6 липня, в одному з районів української столиці пролунав вибух. Зараз видно чорний дим, що підіймається в небо. За даними міського голови Віталія Кличка, попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріаламив в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ-6. 

Також у ніч на 6 липня російські терористи атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали із напрямків: Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та Чауда.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 – збито вогневими засобами ураження, 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ. Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – на двох локаціях.

До слова, триває 1229-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: Київ рятувальники вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух у Чебоксарах
У Чебоксарах у Росії безпілотники атакували два підприємства
9 червня, 04:15
Харків атаковано безпілотниками
У Харкові «шахед» влучив у цивільне підприємство та будинок, є постраждалі (оновлено)
7 червня, 03:42
Гучно у Києві
У Києві пролунали сильні вибухи
23 червня, 02:43
Вікторія Муха очолює постійну комісію Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій
Депутатка Київради очолила головний музей столиці
13 червня, 11:24
Рятувальні роботи в Києві тривають
Атака на Київ: за ніч деблоковано тіла шістьох загиблих (оновлено)
18 червня, 09:20
Батьки дізналися, що їх син не вижив
Під завалами в Києві знайшли тіло чоловіка: батьки сподівалися, що живий (відео)
17 червня, 21:18
Внаслідок обстрілу постраждали електричні мережі, зокрема один з трансформаторних пунктів
Під час нічної масованої атаки росіяни пошкодили столичні електромережі
23 червня, 12:47
До Києва завезено салат з Італії, заражений західним квітковим трипсом
До Києва завезено салат з Італії, заражений західним квітковим трипсом
23 червня, 21:50
Рух транспорту на Житомирській трасі ускладнений
Під Житомиром на АЗС стався вибух (відео)
2 липня, 18:59

Новини

Вибух біля ТЕЦ у Києві: рятувальники ліквідували наслідки
Вибух біля ТЕЦ у Києві: рятувальники ліквідували наслідки
В одному з районів Києва пролунав вибух: над містом підіймається чорний дим
В одному з районів Києва пролунав вибух: над містом підіймається чорний дим
На Контрактовій площі з’явився найбільший спортивний майданчик в Україні
На Контрактовій площі з’явився найбільший спортивний майданчик в Україні
Атака дронів на Київщину: фото наслідків
Атака дронів на Київщину: фото наслідків
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
306K
Алієв переможно попросив миру у Путіна. Як виглядає «війна проксі-2025»
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 липня 2025
58K
Окупант із полону подзвонив мамі, але та вигадала дивну причину, щоб із ним не розмовляти
33K
Нардеп анонсував продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
30K
Дніпрянин посадив на клумбах у центрі міста помідори, щоб побороти неприємну проблему

Новини

Нідерланди змінюють правила для українських біженців
Сьогодні, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua