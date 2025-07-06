Вибух біля ТЕЦ у Києві: рятувальники ліквідували наслідки

До гасіння було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць основної й спеціальної техніки

Вогонь охопив відкриту територію, а також технічну ємність

Рятувальники ліквідували пожежу у Деснянському районі столиці. Вогонь охопив відкриту територію, а також технічну ємність. Як інформує «Главком», про це повідомляє ДСНС Києва.

Повідомлення про пожежу на вулиці Пухівській вогнеборці отримали о 16:13.

«На відкритій місцевості загорілася побутівка, з подальшим поширенням вогню на розташовану поруч технічну ємність. Пожежу ліквідовано о 17:11 на площі 100 кв. м», – сказано у повідомленні ДСНС.

До гасіння було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць основної й спеціальної техніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

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Нагадаємо, у неділю, 6 липня, в одному з районів української столиці пролунав вибух. Зараз видно чорний дим, що підіймається в небо. За даними міського голови Віталія Кличка, попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріаламив в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ-6.

Також у ніч на 6 липня російські терористи атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали із напрямків: Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та Чауда.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 – збито вогневими засобами ураження, 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ. Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – на двох локаціях.

До слова, триває 1229-й день повномасштабної війни.