Наймасштабніший спалах Еболи б'є рекорди: у Конго понад сім тисяч хворих

Хворобу спричинив рідкісний штам, проти якого досі немає жодної затвердженої вакцини чи специфічного лікування

У Демократичній Республіці Конго зареєстрували 7022 підтверджені випадки Еболи, 3398 хворих померли. Ще 837 пацієнтів перебувають в ізоляції або на лікуванні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Нинішній спалах – уже сімнадцятий в історії Демократичної Республіки Конго – став найбільшим за кількістю хворих. За даними місцевої влади, він перевищив попередній рекорд 2018–2020 років, коли загинули 2299 людей. Водночас влада висловила обережне припущення, що поширення хвороби може досягти піку, хоча вірус нещодавно підтвердили в сьомій провінції. За уточненими даними, одужали 1671 людина.

фото: АР

Йдеться про Південне Убангі на північному заході країни, яке межує з Центральноафриканською Республікою та Республікою Конго. Перший випадок там підтвердили цього тижня. До цього вірус поширювався у шести провінціях на сході та півночі ДР Конго, куди потрапив із провінції Ітурі, де епідемію офіційно оголосили в середині травня.

фото: АР

За словами експертів, реальний початок хвороби міг статися за кілька тижнів до офіційного виявлення – запізніла реакція дозволила вірусу поширитися практично непомітно у кількох регіонах, ускладнених збройними конфліктами та недостатнім державним контролем.

Найбільше випадків і надалі реєструють у провінції Ітурі, де хвороба дісталася шкіл після повернення дітей до навчання. У навчальних закладах обмежили кількість учнів у класі до 30 та запровадили обов'язкове миття рук.

«Ми дуже налякані, хоча адміністрація школи запевняє нас, що вжито заходів для захисту здоров'я», – розповіла AFP Анжель Магані, мати школяра з Бунії – столиці провінції Ітурі.

фото: АР

Хворобу спричинив рідкісний штам Еболи Бундібугіо, проти якого досі немає жодної затвердженої вакцини чи специфічного лікування – кілька експериментальних препаратів наразі проходять випробування. Ще у травні ВООЗ визнала цю епідемію надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення, закликавши сусідні країни посилити прикордонний контроль, утім не рекомендувала запроваджувати обмеження на подорожі чи торгівлю.

За масштабом нинішня епідемія поки залишається другою у світі за кількістю жертв – найбільшою досі вважають епідемію 2014–2016 років у Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне, яка забрала життя понад 11 тисяч людей.

фото: АР

Нагадаємо, у серпні «Главком» повідомляв, що кількість підтверджених випадків Еболи в ДР Конго перевищила чотири тисячі, а очільник Africa CDC припускав, що вірус міг мутувати. До слова, ще раніше загальна кількість смертей від хвороби сягнула 2011 на тлі поширення спалаху у п'яти провінціях країни.