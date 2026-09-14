Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Наймасштабніший спалах Еболи б'є рекорди: у Конго понад сім тисяч хворих

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Наймасштабніший спалах Еболи б'є рекорди: у Конго понад сім тисяч хворих
Хвороба дісталася шкіл після повернення дітей до навчання
фото: АР

Хворобу спричинив рідкісний штам, проти якого досі немає жодної затвердженої вакцини чи специфічного лікування

У Демократичній Республіці Конго зареєстрували 7022 підтверджені випадки Еболи, 3398 хворих померли. Ще 837 пацієнтів перебувають в ізоляції або на лікуванні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Нинішній спалах – уже сімнадцятий в історії Демократичної Республіки Конго – став найбільшим за кількістю хворих. За даними місцевої влади, він перевищив попередній рекорд 2018–2020 років, коли загинули 2299 людей. Водночас влада висловила обережне припущення, що поширення хвороби може досягти піку, хоча вірус нещодавно підтвердили в сьомій провінції. За уточненими даними, одужали 1671 людина.

Наймасштабніший спалах Еболи б'є рекорди: у Конго понад сім тисяч хворих фото 1
фото: АР

Йдеться про Південне Убангі на північному заході країни, яке межує з Центральноафриканською Республікою та Республікою Конго. Перший випадок там підтвердили цього тижня. До цього вірус поширювався у шести провінціях на сході та півночі ДР Конго, куди потрапив із провінції Ітурі, де епідемію офіційно оголосили в середині травня.

Наймасштабніший спалах Еболи б'є рекорди: у Конго понад сім тисяч хворих фото 2
фото: АР

За словами експертів, реальний початок хвороби міг статися за кілька тижнів до офіційного виявлення – запізніла реакція дозволила вірусу поширитися практично непомітно у кількох регіонах, ускладнених збройними конфліктами та недостатнім державним контролем.

Найбільше випадків і надалі реєструють у провінції Ітурі, де хвороба дісталася шкіл після повернення дітей до навчання. У навчальних закладах обмежили кількість учнів у класі до 30 та запровадили обов'язкове миття рук.

«Ми дуже налякані, хоча адміністрація школи запевняє нас, що вжито заходів для захисту здоров'я», – розповіла AFP Анжель Магані, мати школяра з Бунії – столиці провінції Ітурі.

Наймасштабніший спалах Еболи б'є рекорди: у Конго понад сім тисяч хворих фото 3
фото: АР

Хворобу спричинив рідкісний штам Еболи Бундібугіо, проти якого досі немає жодної затвердженої вакцини чи специфічного лікування – кілька експериментальних препаратів наразі проходять випробування. Ще у травні ВООЗ визнала цю епідемію надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення, закликавши сусідні країни посилити прикордонний контроль, утім не рекомендувала запроваджувати обмеження на подорожі чи торгівлю.

За масштабом нинішня епідемія поки залишається другою у світі за кількістю жертв – найбільшою досі вважають епідемію 2014–2016 років у Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне, яка забрала життя понад 11 тисяч людей.

Наймасштабніший спалах Еболи б'є рекорди: у Конго понад сім тисяч хворих фото 4
фото: АР

Нагадаємо, у серпні «Главком» повідомляв, що кількість підтверджених випадків Еболи в ДР Конго перевищила чотири тисячі, а очільник Africa CDC припускав, що вірус міг мутувати. До слова, ще раніше загальна кількість смертей від хвороби сягнула 2011 на тлі поширення спалаху у п'яти провінціях країни.

Читайте також:

Теги: смерть Африка обмеження хвороба влада рекорд епідемія вірус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У низці районів зафіксували цунамі заввишки менш ніж один метр
Потужний землетрус вразив Індонезію: десятки загиблих
16 серпня, 02:52
Екснардеп Євген Шаго
Помер колишній народний депутат Євген Шаго
14 серпня, 14:16
«Гомін» виступив у десятках міст України, Європи та Північної Америки
Хор «Гомін» встановив національний рекорд за кількістю концертів
18 серпня, 06:21
Наталія Кошкіна любила поезію, живопис, театр та культуру взагалі
Російська ракета вбила киянку Наталію Кошкіну: спогади про загиблу
21 серпня, 16:00
Філіп Нагорний став Амбасадором Миру за версією Національного реєстру рекордів України
Семирічний спортсмен встановив п'ять рекордів України за місяць
3 вересня, 09:49
Зеленський і Корецький обговорили зміни до правил реагування на повітряні тривоги
Україна змінює правила під час повітряних тривог. Зеленський назвав п'ять рішень
2 вересня, 16:58
Раян Вілсон із донькою
Британцю вдалося здолати смертельну хворобу, яка маскувалася під звичайну ангіну
6 вересня, 20:54
Комплексна житлова криза особливо гостро проявилася у великих містах і популярних туристичних напрямках
Євросоюз планує обмежити оренду житла через Airbnb: названо причину
8 вересня, 03:50
Глава Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що Росія не зупиниться на Україні
Глава Міноборони Фінляндії пояснив, чого насправді прагне Росія
8 вересня, 14:40

Соціум

Сили оборони уразили місця запуску БпЛА та засоби розвідки Росії
Сили оборони уразили місця запуску БпЛА та засоби розвідки Росії
Офіцер НАТО водив росіянку з Tinder на військові бази альянсу – Telegraph
Офіцер НАТО водив росіянку з Tinder на військові бази альянсу – Telegraph
У Санкт-Петербурзі дефіцит бензину: заправляти авто планують дозволяти не щодня
У Санкт-Петербурзі дефіцит бензину: заправляти авто планують дозволяти не щодня
Північна Корея провела військові навчання із застосуванням ракет, БпЛА та артилерії
Північна Корея провела військові навчання із застосуванням ракет, БпЛА та артилерії
Наймасштабніший спалах Еболи б'є рекорди: у Конго понад сім тисяч хворих
Наймасштабніший спалах Еболи б'є рекорди: у Конго понад сім тисяч хворих
Росія стрімко старіє: розвідка показала вікову прірву
Росія стрімко старіє: розвідка показала вікову прірву

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
108K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua