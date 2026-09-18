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Рух вулицею Набережно-Рибальською частково обмежено до 31 жовтня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух вулицею Набережно-Рибальською частково обмежено до 31 жовтня (схема)
Ремонтні роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту
фото: Київвлада

«Київавтодор» закликає зважати на обмеження під час планування маршруту

Із 22:00 17 вересня до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Де відбуватиметься ремонт

Як зазначають у комунальній корпорації, обмеження пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької. 

Як об'їхати ділянку ремонту

Водіям, які прямують у напрямку центру міста, рекомендують об’їжджати ремонтну ділянку через вулицю Гаванську та вулицю Електриків.

Частково обмеження руху вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці (схема об'їзду)
Частково обмеження руху вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці (схема об'їзду)
інфографіка: «Київавтодор»

У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності та закликають зважати на обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського.  Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 20 вересня, з 8:00 до 18:00, частково обмежено рух вулицею Миколи Закревського в Деснянському районі столиці. Фахівці Деснянського ШЕУ виконуватимуть поточний ремонт проїжджої частини на ділянці від вул. Сержа Лифаря до буд. № 33 на вул. Миколи Закревського.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

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Теги: Київ дороги ремонт столиця

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