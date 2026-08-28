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Рух Оболонським проспектом буде частково обмежено з 30 серпня до 31 жовтня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух Оболонським проспектом буде частково обмежено з 30 серпня до 31 жовтня (схема)
Біля ТРЦ Smart Plaza Obolonтриває ремонт асфальтобетонного покриття
фото: Дмитро Райдер/Facebook

«Київавтодор» радить враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 30 серпня до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Із 30 серпня до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом (схема)
Із 30 серпня до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, до 8 вересня частково обмежуватимуть рух вулицею Великою Васильківською та бульваром Тараса Шевченка у Шевченківському районі столиці. Фахівці Шевченківського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття та понижатимуть бортовий камінь.

Також у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 29 серпня частково обмежено рух транспорту бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці. Фахівці Дніпровського ШЕУ ремонтують асфальтобетонне покриття. Роботи триватимуть щодня із 8:00 до 20:00 години на ділянці від вулиці Сергія Набоки до вулиці Будівельників.

Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор

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