Рух вулицею Остафія Дашкевича буде частково обмежено протягом двох днів (схема)

«Київавтодор» радить враховувати обмеження під час планування маршруту

1 та 2 серпня, з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух транспорту на вулиці Остафія Дашкевича від вулиці Князя Романа Мстиславича до вулиці Чорних Запорожців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Дорожники КП ШЕУ Дніпровського району ремонтуватимуть нижній шар асфальтобетонного покриття.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

1 та 2 серпня рух частково обмежуватимуть вулицею Остафія Дашкевича інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, унаслідок залпових злив у Києві спостерігається різке підвищення рівня води в річках Либідь, Нивка, Сирець, Дарницькому та Північно-Дарницькому меліоративних каналах, у каскаді озер Опечень. Це зменшує пропускну здатність колекторів дощової каналізації, які підключені до цих водойм. Тому, за даними «Київавтодору», за деякими адресами зафіксовані локальні підтоплення, зокрема на вулицях Стеценка, Борщагівській, Дегтярівській, Садовій, Підлипка, Кирилівській, Автозаводській, Пріорській, Вишгородській та Макіївській.

Через інтенсивність дощу на низці локацій можливі тимчасові скупчення води на поверхні проїжджої частини. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту. Однак на більшості вулиць рух лишається відкритим.

Особливо резонансним стало відео з вулиці Стеценка, де під час руху сильно затопленою дорогою «втонув» елітний автомобіль Porsche.