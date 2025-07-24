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«Столиці ми не потрібні».Через проблеми з транспортом жителі Бортничів готові до радикальних кроків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Столиці ми не потрібні».Через проблеми з транспортом жителі Бортничів готові до радикальних кроків
Мешканці Бортничів переконані, що столичній адміністрації їхній мікрорайон «геть не цікавий»
фото: petition.kyivcity.gov.ua/

Перевізник повідомив про неможливість подальшої роботи через мобілізацію водіїв та фінансові труднощі

Попри численні скарги та електронну петицію, міська влада Києва відмовилася повертати автобусний маршрут №474, який був єдиним зручним сполученням для жителів Бортничів зі станцією метро «Харківська». Тепер мешканці віддаленого мікрорайону, який увійшов до складу столиці у 1988 році, розглядають радикальні кроки, зокрема «повернення» до Бориспільського району, адже, на їхню думку, столиці вони більше не потрібні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на петицію та дописи жителів Бортничів у мережі.

«Транспортний квест» для мешканців Бортничів

Щоденні подорожі з Бортничів до Києва перетворилися на справжній виклик після скасування основного маршруту громадського транспорту. Жителі створили петицію з вимогою відновити рух автобуса №474, проте «проміжна» відповідь від Департаменту транспортної інфраструктури КМДА не залишила надій.

Як стало відомо із відповіді влади жителю Бортничів Антону Халаімову, маршрут №474, що раніше курсував між вулицею Левадною та станцією метро «Харківська», скасовано остаточно. У КМДА пояснили, що перевізник ТОВ «Автосервіс», який працював на маршруті, повідомив про неможливість подальшої роботи через мобілізацію водіїв та фінансові труднощі. 1 липня департамент офіційно припинив дію договору з перевізником. Відновлення маршруту №474 не планується, і навіть до розгляду питання влада не повертається.

Відповідь КМДА жителю Бортничів
Відповідь КМДА жителю Бортничів
фото: Anton Khalaimov/Facebook

Запропоновані альтернативи не вирішують проблему

У якості альтернативи мешканцям Бортничів було запропоновано користуватися маршрутом №104, який також прямує до метро «Харківська». Проте, як зазначено у відповіді, на ньому працює лише п'ять автобусів. Цього критично недостатньо, мешканці скаржаться, що в години пік у транспорт неможливо потрапити, а перші рейси починаються надто пізно, і дістатися на роботу до 07:00 майже нереально.

Окремо згадується й маршрут №529 «Бортничі – просп. Червоної Калини», на якому колись планують випустити 12 автобусів. Але цей маршрут не з’єднує мікрорайон із метро і не вирішує проблему добирання до центральної частини Києва. До того ж, сам Департамент визнає, що через геометрію вулиці Левадної пускати великі автобуси туди неможливо - розглядається варіант закупівлі транспорту малої місткості, але без конкретних термінів чи зобовʼязань.

Реакція жителів Бортничів

Тим часом, на сайті Київради ще збирає голоси електронна петиція з вимогою відновити маршрут №474 або створити новий, зі зручним графіком і достатньою кількістю автобусів. Проте навіть у разі успішного збору голосів влада навряд чи піде назустріч мешканцям – отримана відповідь КМДА фактично закриває питання, не пропонуючи рівноцінної альтернативи.

У коментарях до новин обурені кияни реагують дуже різко, висловлюючи занепокоєння щодо добирання до метро з вересня, коли до навчального процесу долучаться школярі та студенти. Люди пропонують владі радикальні методи вирішення проблеми: або «нехай самі сідають за кермо», або «всім Бортничам час проситися назад до Бориспільського району». Мешканці Бортничів переконані, що столичній адміністрації їхній мікрорайон «геть не цікавий».

«Столиці ми не потрібні».Через проблеми з транспортом жителі Бортничів готові до радикальних кроків фото 1
скриншот коментарів
«Столиці ми не потрібні».Через проблеми з транспортом жителі Бортничів готові до радикальних кроків фото 2
скриншот коментарів
«Столиці ми не потрібні».Через проблеми з транспортом жителі Бортничів готові до радикальних кроків фото 3
скриншот коментарів
«Столиці ми не потрібні».Через проблеми з транспортом жителі Бортничів готові до радикальних кроків фото 4
скриншот коментарів

Нагадаємо, крапка у розслідуванні кримінального провадження щодо підтоплення столичного метрополітену ще не поставлена. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що наразі призначені додаткові експертизи, які мають встановити нові обставини та визначити коло відповідальних осіб. За його словами, вже встановлено, що значна кількість посадовців знала про ймовірне затоплення тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська», але не вжила достатніх заходів для запобігання надзвичайній ситуації.

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Теги: Київ громадський транспорт Київщина

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