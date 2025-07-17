В Оболонському районі відбудеться святкування Хрещення Русі: дата та програма свята

Річка Почайна, що збереглася в межах Оболонського району, є свідком хрещення киян у 988 році

19 липня на набережній озера Йорданське в Оболонському районі Києва відбудеться захід, присвячений Дню Української Державності та Дню Хрещення Русі. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, інформує «Главком».

Організатори підготували насичену програму, що триватиме з 13:00 до 19:00. На відвідувачів чекають:

Святкове освячення води озера Йорданське.

Велика концертна програма.

Майстер-класи для дітей та дорослих.

Історичний лекторій, що розкриє маловідомі сторінки минулого.

Традиційний куліш та інші смаколики.

Розваги на воді та суші.

Вхід на захід вільний.

Адреса проведення: вул. Йорданська, 1 (набережна озера Йорданське).

Організатори нагадують, що Київ з часів Русі-України безперервно несе свої традиції. Зокрема, річка Почайна, що збереглася в межах Оболонського району, є свідком хрещення киян у 988 році.

Нагадаємо, 15 липня в Україні вшановують пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Це свято, яке відзначає одну з найважливіших подій в історії України, що стала поворотним моментом у формуванні національної ідентичності та культурного розвитку. Це день, коли князь Володимир Великий прийняв християнство і охрестив свій народ, відкривши нову еру в історії країни. У 988 році князь Володимир Святославич, прагнучи зміцнити свою владу та об'єднати розрізнені племена, вирішив прийняти християнство як державну релігію Київської Русі.