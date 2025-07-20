Жінка, яку збив на тротуарі працівник прокуратури, померла у лікарні

Відомо, що водій був напідпитку

Жінка, яку у суботу, 19 липня, у Києві збив працівник прокуратури Андрій Молочний, на жаль, померла у лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

Відомо, що трагедія сталася на вулиці Великій Васильківській. Водій у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар, збив жінку та намагався втекти з місця ДТП.

«Андрію Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України – порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження – 1,77 проміле», – заявив Кравченко.

Генпрокурор також додав, що особисто контролюватиме хід справи.

«Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави», – пояснив Руслан Кравченко.

Раніше у Києві на вулиці Саксаганського трапилася автопригода. Водійка Mercedes не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар, травмувавши жінку, яка перебувала на літній терасі одного з кафе. 28-річну потерпілу із тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу.

Нагадаємо, поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП, в якій постраждала дитина. 25-річний водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на дев'ятирічного хлопчика, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.