Рятувальники дістали з річки Либідь тіло чоловіка



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Рятувальники за допомогою штурмової драбини та рятувальної мотузки витягли тіло чоловіка

Тіло знаходилося у річці на відстані 4 м від берега

У неділю, 10 лютого, о 14:26 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві надійшло повідомлення від служби «102» про те, що в районі вулиці Борщагівська, 95-Б, у річці Либідь на відстані 4 м від берега знаходиться тіло громадянина.

До місця виклику було направлено водолазно-рятувальне відділення, повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС. Рятувальники за допомогою штурмової драбини та рятувальної мотузки витягли тіло чоловіка та передали правоохоронним органам, які й займаються обставинами трагедії.

Головне управління ДСНС у Києві наголошує, що перебування на льоду є небезпечним, особливо коли стовпчики термометра коливаються від плюсової до мінусової температури. «Пам’ятайте, що для однієї людини безпечна товщина льоду – 7 см, а для групової переправи – 15 см», - зазначили у рятувальній службі.

Нагадаємо, 29 січня в затоці Собаче гирло на вулиці Прирічній в Оболонському районі Києва місцеві рибалки виявили тіло чоловіка.