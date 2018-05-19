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    Рятувальники оголосили штормове попередження для киян

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    Гроза у Києві
    Фото: zvolskiy.com
    Гроза у Києві

    У Києві очікується гроза

    Штормове попередження по Києву та області оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За інформацією відомства, по Києву та Київській області у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 19 травня - гроза.

    Нагадаємо, на суботу, 19 травня, синоптики прогнозують по Україні місцями невеликі короткочасні дощі, грози, лише в південній частині без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 8-13°, удень 18-23°; в південних і східних областях вночі 12-17°, удень 22-27°.

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