Рятувальники понад дві години боролися з масштабною пожежею на складі (відео)

Під час ліквідації пожежі було евакуйовано шість осіб

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в складському приміщенні на вул. Льва Толстого, 67 у Солом'янському районі столиці о 15:32. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Як повідомлялося, інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 13:14. На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Загоряння виникло на другому поверсі складського приміщення. Пожежею було охоплено площу 200 кв. м.

Під час гасіння пожежі по висувній драбині було евакуйовано шість осіб.

На місці пожежі було задіяно шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 28 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.