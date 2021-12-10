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    Рятувальники понад дві години боролися з масштабною пожежею на складі (відео)

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    Пожежа виникла на другому поверсі будівлі - Рятувальники понад дві години боролися з масштабною пожежею на складі (відео)
    Пожежа виникла на другому поверсі будівлі
    фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі було евакуйовано шість осіб

    Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в складському приміщенні на вул. Льва Толстого, 67 у Солом'янському районі столиці о 15:32. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Як повідомлялося, інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 13:14. На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    Загоряння виникло на другому поверсі складського приміщення. Пожежею було охоплено площу 200 кв. м.

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    Рятувальники понад дві години боролися з масштабною пожежею на складі (відео)
    Рятувальники понад дві години боролися з масштабною пожежею на складі (відео)
    Рятувальники понад дві години боролися з масштабною пожежею на складі (відео)

    Під час гасіння пожежі по висувній драбині було евакуйовано шість осіб.

    На місці пожежі було задіяно шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 28 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Рятувальники понад дві години боролися з масштабною пожежею на складі (відео)