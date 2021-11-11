У столичному парку «Совки» спалахнула серйозна пожежа (відео)
Вогонь із господарчої будівлі перекинувся на кафе
фото: скріншот із відео
Над ліквідацією пожежі працюють рятувальники столичного управління ДСНС
У четвер, 11 листопада, в парку «Совки» у Святошинському районі Києва виникла серйозна пожежа. Про це повідомляється у соцмережах.
Очевидці повідомляють, що спалахнув сарай, звідки вогонь перекинувся на кафе.
На місці пожежі працюють рятувальники.
Нагадаємо, у 2020 році в Києві після капітального ремонту відкрився парк «Совки».
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