  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У столичному парку «Совки» спалахнула серйозна пожежа (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вогонь із господарчої будівлі перекинувся на кафе - У столичному парку «Совки» спалахнула серйозна пожежа (відео)
    Вогонь із господарчої будівлі перекинувся на кафе
    фото: скріншот із відео

    Над ліквідацією пожежі працюють рятувальники столичного управління ДСНС

    У четвер, 11 листопада, в парку «Совки» у Святошинському районі Києва виникла серйозна пожежа. Про це повідомляється у соцмережах.

    Очевидці повідомляють, що спалахнув сарай, звідки вогонь перекинувся на кафе.

    На місці пожежі працюють рятувальники.

    Нагадаємо, у 2020 році в Києві після капітального ремонту відкрився парк «Совки».

    Читайте також: Як занедбаний ліс перетворився на зону відпочинку: Кличко показав парк «Совки» (фото, відео)
    Теги: пожежа Київ рятувальники парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У столичному парку «Совки» спалахнула серйозна пожежа (відео)